Anthropic plant IPO an der Nasdaq mit Bewertung bis 1,5 Billionen Dollar

Das US-KI-Unternehmen Anthropic hat den Börsengang für Ende November 2026 beantragt. Die Aktien sollen unter dem Kürzel ANT gehandelt werden.

Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic hat einen Meilenstein auf dem Weg in die Öffentlichkeit erreicht. Am 26. Oktober 2026 reichte der Entwickler des bekannten KI-Assistenten Claude seine Registrierungserklärung beim US-Börsenaufsichtsorgan SEC ein. Dieser formelle Schritt markiert den offiziellen Start des geplanten Börsengang s und signalisiert die Absicht, das Unternehmen an einer großen Börse zu notieren.

Notierung an der Nasdaq unter dem Symbol ANT

Die Aktien von Anthropic sollen künftig an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Als Ticker-Symbol wurde das Kürzel ANT festgelegt. Laut Berichten von Reuters wird der Börsengang mittelfristig zwischen Mitte und Ende November 2026 erwartet. Ein exaktes Datum für den ersten Handelstag ist jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Auch die endgültige Höhe des Ausgabepreises sowie die genaue Anzahl der angebotenen Aktien sind derzeit noch offen.

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Investorenerwartungen und Bankenbegleitung

In Branchenkreisen wird über eine potenzielle Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar spekuliert. Anthropic selbst hat diese hohe Schätzung bislang nicht bestätigt. Die Platzierung wird von den renommierten Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet. Neben neu ausgegebenen Aktien sollen auch Anteile bisheriger Aktionäre an die Öffentlichkeit gehen. Es wird vermutet, dass das Emissionsvolumen den Rekord des Raumfahrtunternehmens SpaceX erreichen oder übertreffen könnte.

Umsatzwachstum und operative Verluste im Vergleich

Anthropic gehört zu den führenden Anbietern künstlicher Intelligenz und konkurriert direkt mit Konkurrenten wie OpenAI, Google und Microsoft. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen laut Keystone-SDA einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei 1,2 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stieg der Nettoverlust von 13 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2025 auf 80,7 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2026.

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Bilanzielle Gründe für die hohen Verlustzahlen

Der massive Anstieg des Nettoverlusts ist laut Reuters hauptsächlich auf buchhalterische Bewertungseffekte bei wandelbaren Finanzinstrumenten zurückzuführen. Diese Effekte spiegeln nicht die tatsächliche operative Leistung wider. Das operative Geschäft zeigt somit eine andere Dynamik als die bilanziellen Verluste vermuten lassen. Die hohen Zahlen resultieren aus spezifischen accounting-technischen Anpassungen und nicht aus operativen Einbußen.

Kapitalbedarf für KI-Entwicklung und Wettbewerbsstrategie

Anthropic benötigt erhebliche finanzielle Mittel, um neue KI-Modelle zu entwickeln. Dazu gehört auch die Bereitstellung der notwendigen Rechenleistung, die für das Training moderner Modelle unverzichtbar ist. Der geplante Börsengang soll zusätzliches Kapital beschaffen, das für den intensiven Wettbewerb mit anderen großen KI-Anbietern erforderlich ist. Dies sichert die langfristige technologische Positionierung des Unternehmens.