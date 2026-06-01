Anthropic, OpenAI-Rivale, nimmt Kurs auf die Börse

Anthropic, der schärfste Rivale von OpenAI und Entwickler von ChatGPT, hat Kurs auf die Börse genommen. Das Unternehmen könnte bereits in diesem Jahr an die Börse gehen und hat eine Finanzierungsrunde von 65 Milliarden Dollar abgeschlossen. Auch OpenAI und SpaceX haben Börsenambitionen.

Anthropic , der schärfste Rivale von OpenAI und Entwickler von ChatGPT, hat Kurs auf die Börse genommen. Der KI-Spezialist hat einen Antrag auf eine Aktienplatzierung eingereicht und könnte bereits in diesem Jahr an die Börse gehen.

Die Finanzierungsrunde, die Anthropic zuletzt abgeschlossen hat, hatte ein Volumen von 65 Milliarden Dollar und führte zu einer Bewertung von 900 Milliarden Dollar. Auch OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, wird Börsenambitionen nachgesagt. SpaceX, die Raumfahrtfirma von Elon Musk, könnte bereits Mitte Juni an die Börse gehen und eine Bewertung von bis zu 1,8 Billionen Dollar anstreben. OpenAI-Chef Sam Altman betont jedoch, dass sein Unternehmen keinen Wettkampf um den ersten Börsengang sieht.

'Wir werden es machen, wenn wir glauben, dass es Sinn ergibt', sagte er in einem Interview mit CNBC. Zweifel bestehen jedoch weiterhin, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur jemals wieder zurückverdient werden können. Altman geht davon aus, dass sich dies in ein bis zwei Jahren zeigen wird





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