Levent Alpöge und die Anthropic KI Claude haben laut eigenen Angaben den Beweis für die Riemannsche Vermutung erbracht. Die Mathematik-Community wartet auf die Überprüfung.

Der Mathematiker Levent Alpöge von Anthropic hat am Freitag eine bahnbrechende Ankündigung gemacht. Er behauptet gemeinsam mit der künstlichen Intelligenz Claude einen Beweis für die Riemannsche Vermutung gefunden zu haben. Dieses Problem wurde bereits 1859 formuliert und gehört zu den anspruchsvollsten offenen Fragen der modernen Mathematik. Die Riemannsche Vermutung beschreibt die Verteilung der Primzahlen, also der Zahlen, die nur durch eins und sich selbst teilbar sind.

Formaler Beweis durch Lean-Code

Alpöge hat seine Ergebnisse in Form von 17 Millionen Zeilen Lean-Code veröffentlicht. Diese Programmiersprache dient dazu, mathematische Beweise formal zu verifizieren. Normalerweise werden solche Erkenntnisse in klassischen wissenschaftlichen Arbeiten publiziert, was bei dieser Veröffentlichung noch fehlt. Alex Kontorovich von der Rutgers University erklärt, dass der Code die Beweisschritte enthält. Claude hat diesen Code überprüft und bestätigt, dass der mathematische Beweis erbracht ist.

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Wartung auf unabhängige Prüfung

Trotz der beeindruckenden technischen Leistung fehlt noch die unabhängige Bestätigung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Das renommierte Clay Mathematics Institute führt die Riemannsche Vermutung am Samstag noch als eines der großen ungelösten Rätsel der Mathematik. Institutspräsident Martin Bridson betonte, dass eine solche Prüfung Zeit benötige. Er nannte die Ankündigung historisch bedeutend, warnte aber vor langen Prozessen zum wahren Verständnis. Die Lösung dieses Problems ist mit einem Preisgeld von einer Million Dollar dotiert.

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Anerkennung durch Fachkollegen

Die Reaktionen in der Fachwelt sind von großer Erstaunen geprägt. Kontorovich verglich das Erlebnis mit einer außerkörperlichen Erfahrung. Er sagte, er sehe sich selbst von außen und erkenne, dass die Riemannsche Vermutung gelöst ist. Dies passiert bereits zum zweiten Mal, dass eine KI angeblich eines der Millennium Prize Problems löste. Zuvor wurden bereits die Navier-Stokes-Gleichungen durch eine andere KI-Kollaboration angegangen. Alpöge gab zu, den Beweis selbst noch nicht vollständig zu verstehen.

Zeitplan und strategische Veröffentlichung

Alpöge berichtete, dass der Computer extrem penibel sei und weitaus strenger als er selbst prüfe. Wenn man den Computer zufriedenstein könne, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Beweis auch ihn überzeugt. Nach Absprache mit dem Anthropic-Chef Dario Amodei wurde die Veröffentlichung strategisch geplant. Alpöge wartete mit der Bekanntgabe bis nach dem Rekordbörsengang von Anthropic in dieser Woche. Er betonte, dass die Kommunikation zwischen ihm und der KI Claude den Beweisweg begleitet hat. Die mathematische Welt wird nun gespannt beobachten, wie sich die Validierung dieses epochalen Schritts vollzieht.