Anthropic IPO vor der Tür: Massive Verluste bei Umsatzboom

Der KI-Konkurrent Anthropic plant eine Börseneinführung, sammelte aber 104 Milliarden Dollar Verluste ein. Trotz operativer Defizite steigt der Umsatz rasant an.

Der KI-Hersteller Anthropic hat laut einem aktualisierten Börsenprospekt seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden US-Dollar angehäuft. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 jedoch dramatisch von 2,5 Milliarden Dollar auf 33,2 Milliarden Dollar an. Diese Zahlen offenbaren eine komplexe Finanzlage des Unternehmens im direkten Wettbewerb mit OpenAI.

Umsatzsteigerung und operative Verluste

Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu. Dadurch würde das Unternehmen den ChatGPT-Entwickler OpenAI überholen, der für das aktuelle Jahr keine Aktienplatzierung plant. Die berichteten roten Zahlen gehen grösstenteils auf eine bilanzielle Anpassung zurück. Der eigentliche operative Verlust lag bei 567 Millionen US-Dollar.

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Investitionen in KI-Infrastruktur

Die hohen finanziellen Abflüsse lassen sich vor allem durch massive Investitionen erklären. Entwickler Künstlicher Intelligenz investieren gerade in grossem Stil in die Entwicklung ihrer KI-Modelle und Rechenkapazität. Im vergangenen Quartal gab Anthropic rund fünf Milliarden US-Dollar für Ressourcen aus. Diese Ausgaben dienen der technologischen Zukunftssicherung.

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Langfristige Finanzierungspläne

Der Fokus auf Wachstum zeigt sich auch in den langfristigen Plänen des Unternehmens. Aus dem aktualisierten Börsenprospekt geht hervor, dass die Firma für die kommenden Jahre bereits Investitionen von 895 Milliarden US-Dollar vorgesehen hat. Diese Summe ist mit der Konzerngröße von Meta vergleichbar und unterstreicht die Ambitionen des Startups.

Marktschwankungen und Risikoerwartungen

Zuletzt wurde die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder etwas grösser. Diese Unsicherheit wird durch technische und gesellschaftliche Debatten verstärkt. Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie. Die Marktreaktion bleibt daher vorsichtig.