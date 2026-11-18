Das KI-Unternehmen Anthropic hat mit dem größten Börsengang der Geschichte über 107 Milliarden Dollar finanziert. Claude-Nutzer und Investoren beobachten die Marktentwicklung.

Das KI-Unternehmen Anthropic hat mit seinem Einstieg an der Börse einen historischen Rekord aufgestellt. Der Börsengang des Startups hat sich als bisher größter Platzierungsdeal der Finanzgeschichte etabliert und übertrifft alle bisherigen Erwartungen der Marktbeobachter. Die Nachfrage nach den Anteilen war derart massiv, dass die Firma das Angebot an Aktien erheblich anheben musste, um dem Investoreninteresse gerecht zu werden.

Umfangreiche Kapitalaufnahme übertrifft SpaceX-Deal

Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte Anthropic 81,3 Milliarden Dollar ein. Dieser Erlös liegt deutlich über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar, den der Börsengang des Unternehmens SpaceX von Elon Musk erzielte. SpaceX hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen, was Anthropic nun in eine neue Kategorie der Marktkapitalisierung versetzt. Die finanzielle Stärke des neuen börsennotierten Unternehmens ist damit unangefochten auf Platz eins der jüngsten Tech-Platzierungen.

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Zusätzlich zu den 81,3 Milliarden Dollar aus dem Hauptteil der Platzierung verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren. Die Gesamtkapitalaufnahme belief sich damit auf mehr als 107 Milliarden Dollar. Dieser massive Zustrom an Kapital unterstreicht das extreme Interesse der Finanzmärkte an der Zukunft der künstlichen Intelligenz und die spezifische Wertschätzung der Technologie von Anthropic.

Aktienausstattung und Preisanpassung aufgrund hoher Nachfrage

Laut einer Mitteilung von Anthropic wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar verkauft. Ursprünglich sollten in diesem Teil der Aktienplatzierung nur 825 Millionen Aktien angeboten werden. Angesichts der extrem hohen Nachfrage entschloss sich das Management, sich von mehr Papieren zu trennen, um die Nachfrage zu bedienen. Der finale Ausgabepreis von 83 Dollar liegt zudem über der zuvor festgelegten Preisspanne von 70 bis 78 Dollar, was die Stärke der Käuferseite demonstriert.

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Die Zahlen der Nachfrage sprechen für sich. Dem Stand nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC stand eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber dem Angebot. Das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne wären die ursprünglich in der Platzierung angeboteten Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Die Differenz zwischen dem potenziellen Wert und dem tatsächlichen Erlös zeigt das immense Volumen des institutionellen Interesses.

Wettbewerbslandschaft und Marktakzeptanz

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Diese Positionierung im hart umkämpften Markt der generativen KI-Modelle wurde durch den erfolgreichen Börsengang weiter gefestigt. Die Finanzierung liefert das nötige Rüstzeug, um in Forschung und Entwicklung mit den etablierten Giganten der Branche Schritt zu halten oder diese sogar zu übertreffen.

Die Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, war in der Vergangenheit schwelend, wurde aber durch den Erfolg von Anthropic etwas entkräftet. Obgleich es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software zu einer verschärften Debatte um Risiken der Technologie kam, schadete dies dem Börsengang von Anthropic nicht. Die Marktkapitalisierung spiegelt das Vertrauen wider, dass die Technologie langfristig dominieren wird.

Vergleich zu OpenAI und politische Rahmenbedingungen

Im Gegensatz zum Erfolg von Anthropic verschob OpenAI seinen Börsengang ins kommende Jahr. Dieser Schritt erfolgte unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologie in einigen Marktsegmenten. Insbesondere im jüngsten US-Parlamentswahlkampf war deutlich geworden, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen und der Technologie insgesamt misstrauen.

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Trotz dieser politischen und gesellschaftlichen Widerstände hat sich Anthropic an der Börse etabliert. Die hohe Emission von Aktien und der überdurchschnittliche Preis deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren die langfristigen Perspektiven des Unternehmens priorisieren. Die Entwicklung zeigt, dass sich die Finanzmärkte von kurzfristigen politischen Stimmungen unabhängig von den fundamentalen Wachstumschancen der Branche machen können.