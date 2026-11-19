Der Börsengang von Anthropic erzielt 107,3 Mrd. Dollar. Das Unternehmen überholt SpaceX und plant 895 Mrd. Dollar Investitionen in KI-Rechenleistung.

Die künstliche-intelligenz-Firma Anthropic hat am Börsenmarkt einen historischen Rekord erreicht. Der Handel startete mit einem deutlichen Kursplus von 111,50 Dollar pro Aktie. Dieser Preis liegt um mehr als ein Drittel über dem ursprünglich festgelegten Ausgabepreis.

Rekordvolumen und Marktkapitalisierung

Durch den starken Start belief sich der Börsenwert von Anthropic auf zwei Billionen Dollar. Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte das Unternehmen klar den bisherigen Rekordhalter auf dem Gebiet der KI-Startups.

Also read Anthropic hebt IPO-Preis auf 83 Dollar an

Der ehemalige Inhaber des Titels war die Weltraum- und KI-Firma SpaceX von Elon Musk. Dieser hatte bei seinem Börsengang im Juni rund 86 Milliarden Dollar eingesammelt. Der Abstand zwischen den beiden Finanzvolumina ist erheblich und unterstreicht das immense Vertrauen der Investoren in das kalifornische Unternehmen.

Investitionen in Rechenleistung

Ein großer Teil des bei dem Angebot eingebrachten Geldes fließt direkt an Anthropic. Das Unternehmen benötigt die Milliardenbeträge dringend für Investitionen in die erforderliche Rechenleistung. Diese Infrastruktur ist grundlegend für die Weiterentwicklung und den Betrieb der komplexen KI-Modelle des Unternehmens.

Advertisement

Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben in Höhe von 895 Milliarden Dollar. Diese massive Kapitalbindung zeigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf langfristige technologische Dominanz und Skalierung der KI-Kapazitäten.

Aktionäre und Mitarbeiter profitieren

Neben der Kapitalaufnahme für das Geschäft veräußerten frühe Aktionäre Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar. Diese frühen Investoren konnten durch den erfolgreichen Börsengang ihre Renditen erheblich steigern und Kasse machen. Der Markt reagiert positiv auf die Liquidität dieser ersten Verkäufer.

Medienberichten zufolge macht der Börsengang auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären. Diese Bewertung gilt zumindest auf dem Papier, da der tatsächliche finanziellen Nutzen von der weiteren Kursentwicklung abhängt.

Hintergrund: Gründung und Wettbewerb

Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet. Das ursprüngliche Team verließ den ChatGPT-Entwickler OpenAI, um ein neues Unternehmen aufzubauen. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren der Meinung, dass bei OpenAI die Risiken der Künstlichen Intelligenz nicht ausreichend beachtet wurden.

Advertisement

Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus. Durch diesen Fokussierung hat das Start-up nun OpenAI auf dem Weg an die Börse überholt. Der direkte Konkurrent verschob seinen eigenen Börsengang ins kommende Jahr. OpenAI verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft.