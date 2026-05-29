Anthropic erklimmt mit 965 Mrd. $ Bewertung die Spitzenposition bei KI‑Unternehmen und überholt OpenAI

Anthropic sammelte 65 Mrd. $ ein, steigert die Bewertung auf 965 Mrd. $, führt das Vibecoding mit Claude Opus 4.8 an und plant den Ausbau der Rechenkapazität sowie einen möglichen Börsengang im Herbst.

Anthropic hat in einer neuen Finanzierung srunde beachtliche 65 Milliarden US‑Dollar eingesammelt und damit seine Unternehmensbewertung auf rund 965 Milliarden Dollar angehoben. Dieser Sprung lässt das Unternehmen nicht nur die einstigen Marktführerinnen überholen, sondern setzt es zugleich an die Spitze der wertvollsten KI‑Firmen weltweit.

Noch vor wenigen Monaten lag die Bewertung bei etwa 380 Milliarden Dollar - ein Anstieg, der das rasante Wachstum von Anthropic eindrucksvoll belegt. Im Vergleich steht OpenAI, das im Zuge von ChatGPT 2022 den globalen KI‑Boom auslöste, nach seiner letzten Finanzierungsrunde bei rund 730 Milliarden Dollar und verliert damit den Spitzenplatz.

Die junge Firma, die im Jahr 2021 von Dario Amodei zusammen mit weiteren ehemaligen OpenAI‑Mitarbeitenden gegründet wurde, setzte von Anfang an stark auf Geschäftskunden und die Automatisierung von Software‑Entwicklung, was ihr heute einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Ein zentrales Element dieses Erfolgs ist das neue Flaggschiff‑Modell Claude Opus 4.8, das im sogenannten Vibecoding{ } - einem Verfahren, bei dem Künstliche Intelligenz Code anhand von Alltags‑Sprachbefehlen generiert - die Messlatte neu definiert.

Durch die Fähigkeit, komplexe Programmieraufgaben allein aus natürlichsprachlichen Anweisungen zu lösen, ermöglicht Claude Opus 4.8 Unternehmen, Entwicklungszyklen drastisch zu verkürzen und zugleich die Qualität des erzeugten Codes zu erhöhen. Der technologische Vorsprung von Anthropic spiegelt sich deutlich in den Geschäftszahlen\u2009-\u2009laut Wall‑Street‑Journal nähert sich das Unternehmen schon im kommenden Monat einem Jahresumsatz von 50 Milliarden Dollar an.

Allein im ersten Quartal des Jahres habe Anthropic den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um das 80‑fache steigern können, was das enorme Marktinteresse an den KI‑Dienstleistungen des Unternehmens unterstreicht.

". In den kommenden Monaten plant Anthropic, die jüng with its newly controlled capital to substantially expand its computing infrastructure. After recurring bottlenecks in computational resources, Anthropic sealed a partnership worth near 50 Milliarden Dollar with Elon Musks SpaceX, securing access to the massive "Colossus" super‑computing cluster. These resources are essential to sustain the intensive training cycles of next‑generation large language models and to meet the surging demand from enterprise customers worldwide.

Weiterhin sieht sowohl Anthropic als auch OpenAI ihre Optionen für einen Börsengang im Herbst genauer. Analysten erwarten, dass ein IPO beider Giganten die Kapitalmärkte stark bewegen wird, während Investoren auf die Aussicht auf hohe Renditen bei einem wachstumsstarken KI‑Sektor spekulieren. Sollten beide Unternehmen im kommenden Quartal an die Börse gehen, könnte dies nicht nur die Marktstruktur im Bereich künstlicher Intelligenz nachhaltig verändern, sondern auch neue regulatorische Fragen zu Datenschutz, Wettbewerbsrecht und ethischer Nutzung von KI aufwerfen.

Die Kombination aus gesteigerter Rechenleistung, fortschrittlichen Modellen wie Claude Opus 4.8 und einer klar fokussierten Kundenstrategie lässt Anthropic bestens gerüstet erscheinen, um die nächste Phase des KI‑Wettstreits anzuführen





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthropic Künstliche Intelligenz Claude Opus 4.8 Finanzierung IPO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hongkong überholt die Schweiz im globalen VermögensgeschäftHongkong gewinnt im internationalen Offshore-Markt an Bedeutung, während die Schweiz ihre langjährige Spitzenposition zunehmend verliert.

Read more »

Musk senkt SpaceX-Bewertung auf mindestens 1,8 Billionen DollarElon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX senkt die Erwartungen an den geplanten Börsengang.

Read more »

Anthropic erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAIDas KI-Start-up Anthropic hat seinen schärfsten Rivalen OpenAI vorerst vom Thron der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt gestossen.

Read more »

Wertvollsten KI-Unternehmen: Anthropic erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAIDas Start-up ist nach neuster Finanzierungsrunde das wertvollste KI-Unternehmen der Welt. Ein Börsengang könnte bald folgen.

Read more »