Anthologie Elegie für das letzte Licht: Literarisches Echo aus Gaza

Die Anthologie Elegie für das letzte Licht versammelt erschütternde Texte aus Gaza. Herausgeber Malek Shenbary und Iain Galbraith zeigen die Überlebenskunst der Literatur unter Kriegslasten.

Die literarische Sammlung "Elegie für das letzte Licht" bietet eine unprecedentede Stimme aus Gaza. Erschienen ist der Band im S. Fischer Verlag. Die Herausgeber Malek Shenbary und Iain Galbraith haben neue Texte aus der entvölkerten Region zusammengetragen. Diese Anthologie gilt als erschütternd und zugleich notwendig. Sie dokumentiert die menschliche Situation während des Wintereinbruchs. Die Lebensbedingungen vor Ort haben sich dadurch erneut verheerend verschlechtert.

Überlebenskunst unter extremen Bedingungen

Die Texte befassen sich direkt mit dem täglichen Kampf ums Dasein. Hunger dominiert das Leben der Bevölkerung komplett. Es ist unklar, ob die Menschen den nächsten Tag überhaupt überleben werden. Der Autor Malek Shenbary wurde bereits fünf Mal aus seiner Heimat vertrieben. In seinem Beitrag bittet er Gott um ein Wunder. Er wünscht sich, dass sich Sand in Mehl verwandelt. Steine sollen zu Fleisch werden. Wasser sollte Milch ergeben. Das Symbol des letzten Lichts steht für die letzten Hoffnungen. Gaza werde sich einmal erinnern. Es war einst eine Stadt, die sang.

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Obdachlosigkeit der Sprache und des Geistes

Viele Beiträge behandeln das Thema der Obdachlosigkeit. Dies betrifft nicht nur den physischen Schutz. Es geht auch um die Sprachlosigkeit. Der Tod ist allgegenwärtig. Er lauert in Warteschlangen. Er findet sich in Zeltunterkünften. Er begleitet die Flucht und die Suche nach Angehörigen. Amer Almassri beschreibt in "Eine Hand" den Tod eines Bekannten. Nur eine staubig weiße Hand blieb übrig. Drei Tage lang versuchten Menschen, zu den restlichen Körperteilen vorzudringen. Almassri selbst konnte kürzlich nach Belgien gerettet werden.

Offene Wut ist in den Texten kaum zu finden. Die Sprache ist oft vom Abbruch bedroht. Ironie und Sarkasmus weichen dem Grauen aus. Reham Al Sabe, die heute in Madrid lebt, sucht nach einem neuen Ton. Ihr Gedicht stellt Fragen, auf die ein Psychotherapeut keine Antwort hat. Die Autorinnen fragen, ob sie Insekten sind. Unklar ist, wer angesprochen wird. Doch die Fragen hallen wider.

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Gesellschaftliche und kulturelle Verwundbarkeit

Shrouq Doghmosh schrieb Gedichte sitzend auf Gehwegen. Sie berichtet von einem Mädchen. Dessen Hand musste amputiert werden. Zehn Kilo von ihrem Liebsten blieben in einer Plastiktüte. Das Kind fragte, wann die Hand wieder nachwächst. Was kann noch nachwachsen in einer Menschen- und Sprachgemeinschaft? Krieg und Terror beherrschen das Innerste. Der nackte Überlebenskampf ist der Alltag. Es ist daher wichtig, dass leiseste Stimmen gehört werden. Trotz der Blockaden existiert ein Draußen. Für jede einzelne Stimme. Die Anthologie schafft einen Vielstimmenraum. Das ist ein enormes Verdienst der Herausgeber.

Die Übersetzung stammt von Iain Galbraith. Auch Alaa Alqaisi schreibt über den Hunger. Er tilge jede Klarheit. Er zerlege den Rhythmus der Sprache. Brüchige Gedankentrümmer blieben zurück. Der Geist zittert bei all dem Elend. Sondos Sabra machte das Schreiben zu ihrem Akt des Überlebens. Sie stellte fest, dass Wörter verschwinden. Sie würden aussterben. Die Sprache sei amputiert.

Literatur als letztes Licht im Chaos

Die dystopische Erzählung "Das Staubmuseum" von Raed Shniworah beschreibt den Tod der Sprache. Sie lag auf einer kalten Metallpritsche. Die Frau war in der Warteschlange vor der Brotverteilung ums Leben gekommen. Ihre Verben waren angebrannt. Die Buchstaben hatte man amputiert. Die Nomen wimmerten vor Einsamkeit. Ein Guide im Text warnt, nichts anzufassen. Die Sprache war zerbrechlich. Sie war die Sprache der Liebe aus den Trümmern geborgen.

Das Schreiben selbst wird oft zum Thema. Es ist ein Fluchtkoffer. Es ist ein Überlebensticket. Es bietet Luft zum Atmen. Es ist ein Fenster zur eigenen Identität. Ein Freund, der sich nicht abwendet. Schreiben ist ein Lebenszeichen. Es ist ein Fenster nach draußen. Eine Freiheit existiert derzeit nur im Privaten. Die Literatur dient als Überlebenslicht. Einige Beiträge lesen sich wie Albträume. Doch es gibt Gesten der Freundlichkeit.

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Eine Frau teilt ein Fladenbrot. Ein Kind malt Blumen auf eine russgeschwärzte Hauswand. Dies wird nicht übertönt. Die Motoren der Flugzeuge sind laut. Die Mehrzahl der Beiträge wurde in Auftrag gegeben. Die Anthologie "Elegie für das letzte Licht" bleibt ein wichtiges Dokument. Sie hält die Erinnerung wach. Sie gibt den Opfern des Krieges eine Plattform. Der S. Fischer Verlag hat mit dieser Veröffentlichung ein kritisches Zeichen gesetzt.