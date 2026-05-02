Anschlagsplan auf Prinzessinnen Amalia und Alexia: Mann in Den Haag vor Gericht

Ein Mann aus Zaandam wird verdächtigt, einen Anschlag auf die Töchter von König Willem-Alexander und Königin Máxima geplant zu haben. Bei ihm wurden Äxte mit Hassbotschaften gefunden.

Ein niederländischer Mann aus Zaandam befindet sich im Zentrum einer schwerwiegenden Untersuchung, da er verdächtigt wird, einen Anschlag auf die königlichen Töchter, Prinzessin Amalia und Prinzessin Alexia , geplant zu haben.

Der 33-Jährige wird am Montag vor Gericht gestellt, wobei die genauen Motive für seine mutmaßliche Tat bisher unbekannt sind. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Den Haag haben beunruhigende Details ans Licht gebracht, die auf eine sorgfältige, wenn auch offenbar gescheiterte, Vorbereitung eines Angriffs hindeuten. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden im Februar 2026 zwei Äxte sichergestellt, die mit den Namen der Prinzessinnen, dem Begriff „Mossad“ und dem umstrittenen Gruß „Sieg Heil“ beschriftet waren.

Diese Entdeckung wirft ernste Fragen nach der ideologischen Ausrichtung des Verdächtigen und der potenziellen Reichweite seiner Pläne auf. Zusätzlich zu den beschrifteten Äxten wurde ein handgeschriebener Zettel gefunden, auf dem die Namen „Amalia“ und „Alexia“ sowie das Wort „Bloedbad“ – Blutbad – vermerkt waren. Diese Funde verstärken den Verdacht, dass der Mann konkrete Pläne zur Ausführung eines gewalttätigen Angriffs auf die königliche Familie hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann die Vorbereitung eines Attentatsversuchs auf die Prinzessinnen vor, ein schwerwiegendes Verbrechen, das bei Verurteilung mit erheblichen Strafen geahndet wird. Die bevorstehende Gerichtsverhandlung am Montag wird zunächst eine Vorverhandlung sein, in der Verfahrensfragen geklärt und die nächsten Schritte im Ermittlungsverfahren festgelegt werden. Die internationale Nachrichtenagentur AP berichtet ebenfalls über diesen besorgniserregenden Fall, der die Sicherheit der niederländischen Königsfamilie in Frage stellt.

Die Nachricht von dem mutmaßlichen Anschlagsplan hat in den Niederlanden und darüber hinaus für Bestürzung gesorgt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die königliche Familie in der Öffentlichkeit keine Anzeichen von Besorgnis gezeigt hat. Erst kürzlich, am Montag, nahmen König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern an den Feierlichkeiten zum Königstag in Dokkum teil und präsentierten sich der Bevölkerung in einer ausgesprochen offenen und zugänglichen Weise.

Dieses Verhalten könnte als Zeichen der Stärke und Entschlossenheit interpretiert werden, die königliche Familie nicht durch Bedrohungen einschüchtern zu lassen. Dennoch unterstreicht der Vorfall die ständige Gefahr, der Mitglieder der königlichen Familie ausgesetzt sind, und die Notwendigkeit umfassender Sicherheitsmaßnahmen. Es ist wichtig zu betonen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Prinzessin Amalia Ziel von Bedrohungen ist. Im Jahr 2020 musste sie aufgrund von Stalking und gewalttätigen Drohungen in den Untergrund gehen.

Ein Mann hatte sie über einen längeren Zeitraum verfolgt und ihr in Nachrichten mit Gewalt und Vergewaltigung gedroht. Zwei Jahre später wurde bekannt, dass die Prinzessin ins Visier der sogenannten „Mocro Maffia“ geraten war, einer kriminellen Organisation, die für ihre brutalen Methoden bekannt ist. Diese wiederholten Bedrohungen verdeutlichen die komplexe Sicherheitslage, in der sich die niederländische Königsfamilie befindet. Die Sicherheitsbehörden müssen kontinuierlich ihre Strategien anpassen und verbessern, um die königlichen Mitglieder vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Die Entdeckung der mit Hassbotschaften beschrifteten Äxte und des bedrohlichen Zettels wirft nicht nur Fragen nach der psychischen Verfassung des Verdächtigen auf, sondern auch nach der Verbreitung extremistischer Ideologien in den Niederlanden. Die Verwendung von Begriffen wie „Mossad“ und „Sieg Heil“ deutet auf eine mögliche Verbindung zu rechtsextremen oder antisemitischen Kreisen hin.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Ermittlungen nicht nur die unmittelbare Bedrohung durch den Verdächtigen aufklären, sondern auch die Hintergründe seiner Radikalisierung und die potenziellen Netzwerke, in denen er sich bewegt hat, beleuchten. Die niederländische Regierung hat bereits angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen für die königliche Familie zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken. Dies umfasst sowohl den Schutz der königlichen Residenzen als auch die Begleitung der königlichen Mitglieder bei öffentlichen Auftritten.

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit internationalen Sicherheitsbehörden intensiviert, um Informationen auszutauschen und potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Der Fall erinnert eindrücklich daran, dass auch in modernen Demokratien die Sicherheit von Staatsoberhäuptern und ihren Familien nicht selbstverständlich ist. Die Bedrohung durch Extremismus und Terrorismus ist real und erfordert eine ständige Wachsamkeit und eine entschlossene Reaktion der Sicherheitsbehörden. Die bevorstehende Gerichtsverhandlung wird voraussichtlich weitere Details über die Pläne des Verdächtigen und seine Motive ans Licht bringen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ermittlungen dazu beitragen, die Sicherheitslage der niederländischen Königsfamilie zu verbessern und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern





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