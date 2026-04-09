Anschlag in Istanbul: Türkische Behörden nehmen mehrere Personen fest, Verdacht auf IS-Verbindung

Nach dem Anschlag auf ein Gebäude in Istanbul hat die türkische Polizei mehrere Personen festgenommen. Es gibt Hinweise auf eine Verbindung zum Islamischen Staat (IS). Der Vorfall wirft Fragen nach der Sicherheit in der Türkei und der Präsenz extremistischer Gruppen auf.

Der türkische Justizminister Akin Gurlek teilte mit, dass sich bereits am Mittwoch zwölf Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag in Polizeigewahrsam befanden. Unter den Festgenommenen waren auch zwei der Angreifer, die während der Schießerei von der Polizei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Ein dritter Mann wurde am Tatort getötet. Die Schusswechsel ereigneten sich am Dienstagnachmittag im Geschäftsviertel Levent in Istanbul .

Die drei mit Gewehren bewaffneten Angreifer waren mit einem Mietwagen aus einer benachbarten Provinz angereist. Zwei Polizisten, die sich zwischen die Angreifer und das Konsulat stellten, wurden leicht verletzt. Augenzeugen, die von der Nachrichtenagentur AFP befragt wurden, berichteten von einer Auseinandersetzung, die mindestens zehn Minuten dauerte. Im angegriffenen Konsulat befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine israelischen Diplomaten mehr, da die Vertretungen nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel evakuiert worden waren. Bisher wurde kein Bekennerschreiben zu dem Anschlag abgegeben. Allerdings berichteten mehrere türkische Medien, dass der getötete Angreifer, ein 32-jähriger Mann aus Adana im Süden der Türkei, Verbindungen zum IS hatte. Das Innenministerium äußerte sich lediglich dahingehend, dass der Mann mit einer terroristischen Organisation in Verbindung stand, die die Religion instrumentalisierte. Justizminister Gurlek gab zudem bekannt, dass es sich bei den beiden verletzten Angreifern um Brüder handelte, die in Drogengeschäfte verwickelt waren. \Der freie Journalist Thomas Seibert äußerte sich zu dem Anschlag und betonte, dass es sich nicht um eine spontane Aktion gehandelt habe. Er sprach von einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Behörden bestätigten, dass die mutmaßlichen Täter den Tatort zuvor auskundschafteten und sogar eine Art Kamerateam dabei hatten, um die Aktion zu filmen. Seibert vermutet, dass es sich um eine Art PR-Aktion handelte. Dies werde auch durch die Tatsache unterstützt, dass das israelische Konsulat seit zwei Jahren leer steht. Laut Seibert ging es offenbar darum, einen Anschlag zu inszenieren. Er unterstreicht, dass die Türkei ein ernsthaftes Problem mit dem Islamischen Staat hat. \Für den türkischen Staat sei es besonders sensibel, dass der IS mutmaßlich hinter dem Anschlag stecke, so Journalist Seibert. Der IS habe sich in der Türkei festgesetzt. Alle Täter vom Dienstag waren türkische Staatsbürger, also keine ausländischen Kämpfer. Im Dezember gab es südlich von Istanbul eine schwere Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer IS-Zelle, die offenbar Anschläge am Neujahrsfest in Istanbul vorbereitete. Damals starben neun Menschen, darunter drei Polizisten und sechs IS-Kämpfer. Seibert sieht in den vielen Festnahmen eine Reaktion auf das Ereignis. Zum einen sei es in der Türkei üblich, nach solchen Vorfällen eine große Anzahl von Personen in Gewahrsam zu nehmen. Als Beispiel nannte er den Prozess gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, in dem 400 Personen vor Gericht stehen. Zum anderen geht Seibert davon aus, dass es beim Angriff viele Eingeweihte gab und nun ein Netzwerk untersucht wird





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