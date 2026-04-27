Anschlag bei Gala-Dinner in Washington D.C. – Verdächtiger identifiziert

Bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Trump kam es zu einem bewaffneten Angriff. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen. Der Secret Service steht in der Kritik.

Ein schwerwiegender Sicherheit svorfall ereignete sich bei einem Gala-Dinner in Washington D.C. , an dem US-Präsident Donald Trump und zahlreiche hochrangige Regierungsvertreter teilnahmen. Ein 31-jähriger Mann aus Südkalifornien stürmte eine Sicherheit sschleuse im Washington Hilton Hotel und eröffnete das Feuer auf einen Secret-Service-Beamten.

Der Präsident wurde umgehend von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Der Verdächtige, der sich offenbar als Hotelgast ausgab, wurde überwältigt und festgenommen. Er soll vor der Tat ein Manifest an seine Familie gesendet haben, in dem er hochrangige Regierungsmitglieder als Ziele nannte und sich selbst als "freundlicher Bundes-Attentäter" bezeichnete. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor als Lehrer und Videospielentwickler tätig war und einen Masterabschluss der California State University besitzt.

Er kooperiert derzeit nicht mit den Ermittlern, die jedoch davon ausgehen, dass er alleine handelte. Der angeschossene Secret-Service-Beamte konnte glücklicherweise durch seine kugelsichere Weste gerettet werden und wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Der Vorfall hat in den USA eine Debatte über die Sicherheit hochrangiger Beamter ausgelöst und wirft Fragen nach dem Sicherheitskonzept des Secret Service auf.

Berichten zufolge wurde das Event nicht mit der üblichen Sicherheitsstufe für ähnliche Versammlungen eingestuft, was möglicherweise dazu führte, dass nicht alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt wurden. Der Verdächtige soll sich in seinem Manifest über die Sicherheitsvorkehrungen lustig gemacht haben. Der Justizminister verteidigte das Sicherheitskonzept und betonte, dass es wie vorgesehen funktioniert habe.

Der Mann wird sich bereits am Montag vor einem Bundesgericht verantworten müssen, ihm werden Angriff auf einen Bundesbeamten, Abfeuern einer Schusswaffe und versuchter Mord an einem Bundesbeamten zur Last gelegt. Weltweit haben Staats- und Regierungschefs den Anschlag verurteilt und ihre Solidarität mit den USA bekundet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete den Vorfall als einen Angriff auf freie und offene Gesellschaften





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