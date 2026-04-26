Bei einem Gala-Dinner in Washington D.C. hat ein bewaffneter Mann das Feuer eröffnet. Präsident Trump und seine Regierungsmitglieder waren offenbar das Ziel des Angriffs. Der Verdächtige wurde festgenommen, ein Secret-Service-Beamter wurde verletzt.

Ein schwerwiegender Sicherheit svorfall ereignete sich bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtmedien mit US-Präsident Donald Trump in Washington D.C. Ein 31-jähriger Mann aus Südkalifornien stürmte eine Sicherheit sschleuse und eröffnete das Feuer auf einen Secret-Service-Beamten im Washington Hilton Hotel , bevor er überwältigt und festgenommen wurde.

Der Verdächtige, der offenbar als Lehrer und Videospielentwickler tätig war und einen Masterabschluss der California State University besitzt, hatte sich zuvor als Gast im Hotel aufgehalten. US-Justizminister Todd Blanche erklärte, dass Präsident Trump und seine Regierungsmitglieder das Ziel des Angriffs gewesen sein dürften. Der angeschossene Secret-Service-Beamte wurde durch seine kugelsichere Weste gerettet und ist außer Lebensgefahr. Der Vorfall löste Panik unter den rund 2600 Gästen aus, die sich im Ballsaal aufhielten, viele suchten Schutz unter Tischen.

Sicherheitskräfte evakuierten Trump, seine Frau und Vizepräsident JD Vance. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, wie der Verdächtige die Schrotflinte in das Hotel schmuggeln konnte. Der Verdächtige soll bereits am Montag vor einem Bundesgericht vorgeführt werden, ihm werden Angriff auf einen Bundesbeamten, Abfeuern einer Schusswaffe und versuchter Mord an einem Bundesbeamten vorgeworfen. Weltweit haben Staats- und Regierungschefs den Anschlag verurteilt und ihre Solidarität mit den USA bekundet.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete den Vorfall als einen Angriff auf freie und offene Gesellschaften. Der Vorfall wirft ernsthafte Fragen zur Sicherheit hochrangiger Beamter auf und könnte Auswirkungen auf den bevorstehenden Staatsbesuch von König Charles III. in den USA haben. Die Behörden gehen davon aus, dass der Verdächtige alleine handelte, ein Motiv ist bislang unklar. Die rasche Reaktion der Sicherheitskräfte und die kugelsichere Weste des Beamten verhinderten möglicherweise eine noch größere Tragödie.

Der Vorfall ereignete sich während des Servierens von Burrata mit jungen Erbsen, was die plötzliche Eskalation der Situation noch surrealer erscheinen lässt. Die Ereignisse im Hilton Hotel haben die USA und die internationale Gemeinschaft schockiert und zu einer Neubewertung der Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen geführt





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