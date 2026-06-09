Anne Lochs: Eine unabhängige Künstlerin aus Deutschland, die in der Kölner Kunstszene begann und später radikal mit der Kunstwelt brach, um in der Schweiz zu leben und zu arbeiten.

Anne Lochs, eine unabhängige Künstlerin aus Deutschland, begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren in der Kölner Kunstszene, umgeben von Rosemarie Trockel, Jenny Holzer und Cindy Sherman. Sie brach jedoch radikal mit der Kunstwelt ab und lebte sehr zurückgezogen in der Schweiz. Trotz dieser Isolation blieb Lochs produktiv und produzierte rund 1400 Werke. Das Zentrum Paul Klee widmet ihr ab dem 18. Juli bis zum 20. September 2026 eine zweite große Einzelausstellung in der Schweiz, die nach der Ausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur von 2017 die erste war. 80 monumentale Werke laden dazu ein, das unverwechselbare Werk von Anne Lochs zu entdecken.

Anne Lochs , eine unabhängige Künstlerin aus Deutschland, begann ihre Karriere in den 1980er-Jahren in der Kölner Kunst szene, umgeben von Rosemarie Trockel , Jenny Holzer und Cindy Sherman .

Sie brach jedoch radikal mit der Kunstwelt ab und lebte sehr zurückgezogen in der Schweiz. Trotz dieser Isolation blieb Lochs produktiv und produzierte rund 1400 Werke. Das Zentrum Paul Klee widmet ihr ab dem 18. Juli bis zum 20.

September 2026 eine zweite große Einzelausstellung in der Schweiz, die nach der Ausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur von 2017 die erste war. 80 monumentale Werke laden dazu ein, das unverwechselbare Werk von Anne Lochs zu entdecken. Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, um 10:00 Uhr, können Sie sich für eine Medienvorbesichtigung mit der Kuratorin Amélie Joller anmelden. Amélie Joller und André Born stehen für Interviews zur Verfügung.

Bitte geben Sie organisatorischen Gründen im Voraus Bescheid, wenn Sie an einem Interview interessiert sind. Pressevertreter mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee kostenlos besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit de





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