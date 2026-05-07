Anna Ruchats literarischer Durchbruch: Eine Reise durch die Stille und das Unausgesprochene

Der Debütroman 'Vertraute Gespenster' von Anna Ruchat beleuchtet die komplexen Dynamiken einer zürcherischen Familie und die lebenslangen Folgen unterschwelliger Konflikte.

Anna Ruchat , eine in Zürich geborene und im Tessin lebende Autorin, hat mit ihrem Werk ' Vertraute Gespenster ' einen bemerkenswerten ersten Roman vorgelegt, der bereits im Original unter dem Titel 'Spettri familiari' für erhebliches Aufsehen sorgte und im Jahr 2023 mit einem renommierten Schweizer Literatur preis ausgezeichnet wurde.

Interessant an ihrem Werdegang ist, dass Ruchat nicht den klassischen Weg einer jungen Schriftstellerin einschlug, sondern über viele Jahre hinweg primär als Übersetzerin tätig war. In dieser Rolle setzte sie sich mit den Werken bedeutender Literaten wie Nelly Sachs, Paul Celan oder Friedrich Dürrenmatt auseinander und übertrug diese ins Italienische. Erst in einer späteren Phase ihres Lebens begann sie, eigene Texte zu verfassen, wobei sie zunächst mit Gedichten und Erzählungen experimentierte.

Ihr 2020 erschienener Erzählband 'Neptunjahre' ebnete den Weg für den nun vorliegenden Roman, an den er inhaltlich und atmosphärisch unmittelbar anknüpft. Die Handlung von 'Vertraute Gespenster' dreht sich um die junge Italienerin Teresa, die als Au-Pair nach Zürich kommt, um in einem akademischen Haushalt zu arbeiten. Die Familie, bestehend aus Maria, Bruno und zwei Kindern, wirkt auf den ersten Blick stabil, doch Teresa bemerkt schnell, dass unter der Oberfläche eine tiefe Unruhe brodelt.

Besonders die Beziehung zu Esther, der älteren Tochter aus einer früheren Beziehung Marias, die bereits ausgezogen ist, erweist sich als hochexplosiv. Esther ist das Zentrum vieler familiärer Konflikte und Streitigkeiten, die das Haus in eine Atmosphäre der Vergiftung stürzen. Teresa versucht in ihrer Rolle als Außenstehende und Vermittlerin, die Wogen zu glätten, doch ihre Bemühungen stoßen auf Unverständnis und Kritik. Der Roman zeichnet so ein präzises Bild einer Familie, in der Kommunikation nicht zur Verständigung, sondern zur Abgrenzung genutzt wird.

Ein besonderes Merkmal des Romans ist seine ausgeklügelte Struktur. Anna Ruchat unterteilt die Erzählung in zwei markante Abschnitte. Im ersten Teil wird die Geschichte primär aus der Sicht von Teresa geschildert, wobei die Leserschaft miterlebt, wie die angespannte Stimmung den Alltag der Familie und insbesondere die Entwicklung der Kinder belastet. Nach einem Zeitsprung von dreißig Jahren verschiebt sich die Perspektive.

Nun kommen Teresa und die bereits erwachsenen Kinder selbst zu Wort, die ihren Platz in der Welt gefunden haben. Diese Aufsplittung erlaubt es der Autorin, die Heuchelei und die verdrängten Wahrheiten innerhalb des Familiengefüges offenzulegen. Dabei bleibt Ruchat konsequent behutsam; sie löst viele Geheimnisse nicht explizit auf, sondern lässt sie in einer Sphäre von Andeutungen schweben. Die Figuren bewahren sich so eine schützende Intimität und Empfindsamkeit, die den Text psychologisch verdichtet.

Literarisch ist das Werk zudem durch eine interessante Intertextualität geprägt, da Ruchat Elemente und ganze Passagen aus ihrem früheren Werk 'Neptunjahre' integriert hat. So werden Motive aus der Erzählung 'Die neue Stelle' und die Figur der Esther aus 'Der Kauz' eingewebt, während die Beschreibung der Zürcher Winterstimmung aus 'Die Seegfrörni von 1963' die melancholische Kulisse des Romans verstärkt. Das Ende des Romans bleibt bewusst offen und hinterlässt eine geheimnisvolle Spannung.

Kurz vor einem Treffen, bei dem eine Nachricht eines Verstorbenen überbracht werden soll, bricht die Erzählung ab. Ob es sich dabei um ein spätes Geständnis oder eine Liebeserklärung handelt, bleibt dem Leser überlassen, was die Thematik des Unausgesprochenen perfekt abrundet. Neben ihrer Arbeit als Romanautorin setzt Anna Ruchat ihre Expertise als Übersetzerin weiterhin ein, was sich in ihrem Engagement für die Lyrik von Mariella Mehr zeigt.

Ende 2025 erschien eine zweisprachige Ausgabe von Mehrs Gedichten in einem italienischen Kleinverlag unter dem Titel 'L'ultimo miglio di tempo'. Da ein Großteil dieser Werke, die von einer Autorin aus der Gruppe der Jenischen stammen, erstmals in dieser Form publik wurde, unterstreicht dies die wichtige Rolle von Übersetzerinnen als kulturelle Geburtshelferinnen. Anna Ruchat beweist damit, dass die Grenze zwischen dem Übersetzen fremder Welten und dem Erschaffen eigener literarischer Räume fließend ist und sich gegenseitig befruchtet





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