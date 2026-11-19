Streit um Anna Netrebkos Auftritt im Stadtcasino Basel. Kritiker fordern Absage wegen Putin-Nähe, Veranstalter beruft sich auf Grundrechte. Details zum Konzert am 30. November.

Die bevorstehende Opernaufführung der russisch-österreichischen Sängerin Anna Netrebko im Stadtcasino Basel löst eine intensive öffentliche Debatte über die Trennung von Kunst und Politik aus. Kritische Gruppen und Experten fordern die Absage des Events, da sie die künstlerische Leistung nicht von der dokumentierten politischen Haltung der Künstlerin trennen können. Die Kontroverse steht im engen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Frage, inwieweit kulturelle Veranstaltungen als politisches Signal gewertet werden dürfen.

Petition und Vorwürfe der politischen Nähe

Seit Mai initiiert der Ukrainische Verein Schweiz eine Petition gegen das geplante Konzert. Halyna Ilyasevych Rauber, Vorstandsmitglied der Basler Ortsgruppe, hat diese Maßnahme mit lanciert. Sie begründet das Engagement mit der dokumentierten politischen Nähe der Sängerin zu Wladimir Putin. Laut Ilyasevych Rauber habe Netrebko sich von ihren politischen Handlungen nie klar distanziert. Diese Position wird durch historische Fakten untermauert, die im Kontext der Petition häufig genannt werden.

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Professor Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen teilt diese Einschätzung. Er verweist darauf, dass Netrebko die Wiederwahl Putins zum Präsidenten im Jahr 2012 offiziell unterstützt hat. Zusätzlich habe sie ihren 50. Geburtstag im Kreml gefeiert. Dieses Fest fand im September 2021 statt, knapp ein halbes Jahr vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Für Experten wie Schmid sind diese Ereignisse klare Indizien für eine enge Bindung an das russische Führungspersonal.

Dementi des Managements und rechtliche Argumente

Die Verwaltung der Künstlerin reagiert auf die Kritik mit einer kategorischen Absprechung jeder politischen Verbindung. Auf Anfrage von SRF erklärte der Manager von Anna Netrebko, man werde keinen direkten Kommentar zur Debatte rund um das Basler Konzert abgeben. Stattdessen wurde eine umfangreiche Datei per E-Mail versendet, die die Vorwürfe gegen die Sängerin entkräften soll. In diesem Dokument wird explizit festgestellt, dass Anna Netrebko Wladimir Putin nicht nahe stehe und ihm auch in der Vergangenheit nicht nahe gestanden habe.

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Auf Seiten der Veranstalter herrscht Unverständnis über die Schärfe der Kritik. Das Stadtcasino Basel verweist in seiner Stellungnahme auf die Act Entertainment AG als ausrichtenden Unternehmen. Der Geschäftsführer Thomas Dürr äußerte, dass Kritiker seine Auffassung von notwendigen Distanzierungen nicht nachvollziehen können. Für ihn ist die Lage rechtlich eindeutig: Wir haben hier Grundrechte. Dazu gehört explizit die Meinungsfreiheit. Das Engagement sei rein künstlerisch motiviert, da man Netrebko nicht als politische Rednerin, sondern als eine der weltbesten Opernsängerinnen gebucht habe.

Differierende Analysen zur kulturellen Legitimation

Während die Veranstalter jede symbolische Unterstützung des russischen Regimes zurückweisen, sehen dies Osteuropa-Experten wie Ulrich Schmid anders. Er argumentiert, dass ein Auftritt von Netrebko in Basel das russische Regime legitimiere. Die Behauptung, dies ziehe an den Haaren herbeigezogen, wird von ihm entschieden zurückgewiesen. Er ist überzeugt, dass der Auftritt Russlands Softpower stärkt, indem er Russland und die russische Kultur normalisiert. Für ihn ist die Instrumentalisierung von Kunst und Kultur durch das russische Regime ein zentrales Problem.

Die Veranstaltung im Stadtcasino ist für den 30. November terminiert. Netrebko wird die Rolle der Judith in einer konzertanten Version von Béla Bartóks Oper "Herzog Blaubarts Burg" singen. Parallel dazu wird eine Gegenveranstaltung am Tag zuvor in der Kaserne Basel stattfinden. Diese Diskussionsveranstaltung zum Thema Was bedeutet Kultur im Krieg? findet am 29. November statt und dient dazu, die kontroversen Aspekte des Hauptereignisses öffentlich zu reflektieren.

Gegenveranstaltungen und künftige Präzedenzfälle

An der Diskussion in der Kaserne Basel werden Kateryna Rietz-Rakul, Direktorin des Ukrainischen Instituts in Deutschland, und der Slawist Ulrich Schmid als Redner auftreten. Diese Gegenmaßnahme soll einen Raum für kritische Auseinandersetzungen bieten. Halyna Ilyasevych Rauber warnt davor, dass das Konzert in Basel einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Sie bezieht sich dabei auf das Netrebko-Konzert in Zürich im vergangenen November.

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Rauber ist der Überzeugung, dass das Event in Basel anderen Konzerthäusern signalisiert, dass man Anna Netrebko wieder einladen kann. Damit werde ein weiterer Schritt zur Normalisierung der Künstlerin im internationalen Kulturleben vollzogen, was von Seiten der Kritiker als inakzeptabel angesehen wird. Die Spannung zwischen dem Recht auf künstlerische Freiheit und der Verantwortung im Kontext des Ukraine-Krieges bleibt somit die zentrale Fragestellung, die das gesamte Event umgibt.