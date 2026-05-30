Im spektakulären Finale der Tanzshow Let's Dance 2026 überzeugt Anna-Carina Woitschack mit drei Tänzen auf Höchstniveau und gewinnt den Titel Dancing Star. Der Schweizer Joel Mattli belegt den dritten Rang, während Rapper Milano mit einer actionreichen Spiderman-Performance Aufsehen erregt. Die Jury ist von den Leistungen durchweg begeistert und vergibt mehrere Höchstwertungen.

Mit einer perfekten Bilanz von drei Höchstwertungen gewinnt Anna-Carina Woitschack das Finale der Tanzshow Let's Dance 2026 . Der Schweizer Ninja-Warrior-Teilnehmer Joel Mattli zeigt ebenfalls starke Leistungen, muss sich am Ende jedoch mit dem dritten Platz begnügen.

Das Finale war von emotionalen und spektakulären Auftritten geprägt, insbesondere Milano, der mit einer Spiderman-Geschichte und einer umstrittenen Kuss-Szene für Aufsehen sorgte. Anna-Carina Woitschack setzte sich mit konstanten Spitzenleistungen knapp gegen ihren Kontrahenten Milano durch und sicherte sich den Titel Dancing Star 2026. Die Show ließ weder Zuschauer noch Jury kalt. Juror Joachim Llambi war begeistert, während Motsi Mabuse und Jorge González immer wieder aus dem Staunen nicht herausfanden.

Die Finalshow begann mit den drei Finalisten: Anna-Carina Woitschack tanzte mit Evgeny Vinokurov einen beschwingten Quickstep, Rapper Milano zeigte einen intimen Tango Argentino mit Marta Arndt und Joel Mattli präsentierte ebenfalls einen wunderbaren Quickstep, diesmal mit Malika Dzumaev. Die Jury zeigte sich durchweg zufrieden und vergab für alle drei Tänze die volle Punktzahl. Anna-Carina erhielt zudem von Jorge González die goldene Banane als besondere Auszeichnung. Im zweiten Tanzabschnitt präsentierten die Finalisten ihren Lieblingstanz.

Anna-Carina Woitschack wählte einen Paso Doble zu Malaguena von Paco de Lucia, der die Jury in absolute Begeisterung versetzte. Motsi Mabuse war sprachlos und äußerte den Vorschlag, dass Anna-Carina als Profi einsteigen könnte, da ihre Leistung unfassbar war. Moderator Daniel Hartwich griff diese Idee auf und spielte mit dem Gedanken einer Wildcard für die folgende Profi-Challenge.

Joachim Llambi schwärmte von dem Tanz als dem besten der gesamten Staffel und lobte die perfekte Ausführung mit männlicher und weiblicher Akzentuierung, starken Händen und Flamenco-Händen sowie Details wie Füße, Beckenbewegungen, Arme und den gesamten Look. erneut die volle Punktzahl. Joel Mattli erhielt für seinen Contemporary-Tanz zu Alex Warrens Ordinary ebenfalls 30 Punkte, während Milano für einen modernen Samba 29 Punkte bekam. Damit gab es vorerst zwei Erstplatzierte.

Beim Freestyle setzte Joel Mattli auf schnelle Folgenwechsel zu Elvis-Musik, was riskant war und am Ende nur 27 Punkte einbrachte, womit er vorerst auf dem dritten Platz landete. Anna-Carina Woitschack ließ sich für ihren Freestyle von ihrer Puppenspieler-Familie inspirieren und brachte sogar Puppen ihres Vaters auf die Bühne. Zusammen mit Evgeny Vinokurov erzählte sie die Geschichte einer Puppe, die eine Nacht zum Leben erweckt wird.

Die Jury war zutiefst bewegt: González hatte Gänsehaut, Mabuse zeigte riesigen Respekt und Llambi erklärte Anna-Carina bereits zur Siegerin, da sie mit diesem Tanz alles erreicht habe. Sie bekam erneut 30 Punkte und vollendete damit den perfekten Hattrick mit drei Höchstwertungen. Milano überraschte als Letzter mit einem actionreichen Spiderman-Narrativ, das viel Emotion und den berühmten Kopfüber-Kuss mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt beinhaltete. Motsi Mabuse beschrieb den Tanz wie einen Film.

Unabhängig vom storytelling erhielt Milano 29 Punkte. Der Kuss später thematisiert und von Milano selbst verleugnet, der jedoch seine Sympathie zu Marta ausdrückte und sich selbst als Gewinner der Show bezeichnete, weil er Marta kennengelernt habe. Letztlich sicherte sich Anna-Carina Woitschack nach ihrem dreifachen Hattrick den Titel Dancing Star 2026, knapp vor Milano. Der Schweizer Joel Mattli belegte den dritten Platz.

Im Anschluss an die Berichterstattung wird der Coiffeur Martin Dürrenmatt aus der Schweiz vorgestellt, der zu den gefragtesten Hairstylisten zählt und im Interview über weinende Kundinnen und die Frisur Donald Trumps spricht, was jedoch nicht zur Hauptnachricht gehört und nur als Hinweis auf weitere Inhalte des Mediums dient





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