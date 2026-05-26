Anleger in der Schweiz halten an langfristiger Strategie

Die Ergebnisse der Be Invested Global Survey zeigen, dass viele Anleger in der Schweiz trotz kurzfristiger Marktschwankungen an ihrer langfristigen Investmentstrategie festhalten.

Die Ergebnisse der Be Invested Global Survey zeigen, dass viele Anleger in der Schweiz trotz kurzfristiger Marktschwankungen an ihrer langfristigen Investmentstrategie festhalten. Laut der Umfrage unter 13'000 Privatanlegern in Europa und der Asien-Pazifik-Region, darunter 500 Investoren aus der Schweiz, geben 35 Prozent der Schweizer Investoren an, dass geopolitische oder marktbezogene Ereignisse ihr Anlageverhalten nicht beeinflussen.

Sie halten konsequent an ihrer langfristigen Anlagestrategie fest. Gleichzeitig zeigen sich auch chancenorientierte Verhaltensmuster: 13 Prozent der Schweizer Anleger suchen gezielt Kaufgelegenheiten in betroffenen Regionen oder Branchen, während 12 Prozent Investitionen bewusst in andere, weniger betroffene Märkte verlagern. Viele Anleger in der Schweiz sind optimistisch auf das Thema Geldanlage und die Börse blickt: 48 Prozent erwarten steigende Aktienmärkte und 31 Prozent eine stabile Entwicklung.

Die Mehrheit der Anleger ist zuversichtlich, dass ihr aktuelles Portfolio sie langfristig beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele unterstützt. Fidelity International weist darauf hin, dass Märkte sich meist schnell erholen und die langfristige Markthistorie zeigt, dass sich Aktienmärkte nach Krisen in der Regel schnell wieder erholen und oft neue Höchststände erreichen





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