Anklage in Stade: Zwei Frauen wegen Sechsfachmordes beschuldigt

Staatsanwaltschaft Stade erhebt schwere Vorwürfe gegen die Freundin des Täters und die Fahrerin des Fluchtwagens nach dem Attentat am 29. Juni 2026.

Die Staatsanwaltschaft Stade hat im Rahmen der Ermittlungen zum schwersten Gewaltverbrechen der jüngeren Geschichte in Niedersachsen formelle Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Die Beschuldigungen beziehen sich auf den tragischen Vorfall am 29. Juni 2026, bei dem sechs Menschen in einer Mutter-Kind-Einrichtung in der niedersächsischen Stadt Stade durch Schusswaffen getötet wurden.

Sechsfachmord und Beihilfe zur Flucht

Der Hauptvorwurf gegen die 34-jährige Partnerin des mutmasslichen Täters lautet auf sechsfachen Mord aus Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen. Parallel dazu wirft die Justiz der 65-jährigen Fahrerin des Fluchtautos Beihilfe zum Mord in sechs Fällen vor. Die Anklageschrift begründet diese schweren Vorwürfe mit der aktiven Unterstützung der Tathergänge durch beide Frauen.

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Laut Angaben der Ermittler handelte es sich bei den sechs Opfern um drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sowie um drei weitere Beschäftigte des Jugendamts der Region Hannover, die eigens für das Gespräch nach Stade angereist waren. Die Opfer waren völlig arglos und rechneten nicht mit einer tödlichen Attacke während des vertraulichen Gesprächs.

Der 45-jährige mutmassliche Schütze, der die Taten begangen hat, sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Er verstarb drei Wochen nach seinem Tod, am 21. Juli 2026, in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde. Die genaue Ursache seines Todes ist in den vorliegenden Anklagedetails nicht explizit als Mordkomplex gelistet, doch die Tat selbst ist rechtlich als vollendet und verübt durch Heimtücke eingestuft worden.

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Motiv: Sorgerechtsstreit um traumatisiertes Baby

Hinter dem Blutvergiessen steht ein komplexer und dramatischer Familienkonflikt. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein heftiger Streit um das Sorgerecht für das dreimonatige Baby des Paares die Tat auslöste. Der medizinische Hintergrund war eine massive Hirnblutung des Säuglings, bei der Ärzte ein Schütteltrauma vermuteten.

Eine spätere gutachterliche Prüfung bestätigte diese Diagnose eines Schütteltraumas als Ursache für die schwere gesundheitliche Schädigung des Kindes. In der Folge entschied ein Gericht, dass die Mutter das Sorgerecht verliert und das Kind in einer geschützten Umgebung leben soll. Die Entscheidung führte dazu, dass die Mutter mit ihrem Baby in die Jugendeinrichtung nach Stade überwiesen wurde.

Beim mutmasslichen Täter und seiner Partnerin war das Sorgerecht ebenfalls entzogen worden. Beide Eltern legten gegen die Entscheidung des Gerichts Rechtsmittel ein und gingen juristisch dagegen vor. Dieses rechtliche Unterfangen und die damit verbundene Frustration könnten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft den Nährboden für die spätere Tat gebildet haben.

Rolle der Freundin und Fahrerin

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 34-jährige Freundin des Täters vollständig in die Pläne eingeweiht war. Ihr wird vorgeworfen, die Absichten des mutmasslichen Täters gekannt, dessen Motiv geteilt und ihn sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Tat aktiv unterstützt zu haben. Diese aktive Rolle reicht nach Ansicht der Justiz weit über passive Zustimmung hinaus.

Auch die 65-jährige Deutsche, die das Fahrzeug steuerte, das nach der Tat flüchtete, wird als Mittäterin behandelt. Ihr wird vorgeworfen, den Mann bei der Vorbereitung unterstützt und ihn anschliessend mit dem Auto vom Tatort weggebracht zu haben. Die Ermittler stufen diese Handlung als klare Beihilfe zum Mord in sechs Fällen ein.

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Trotz der schweren Vorwürfe befinden sich beide Frauen aktuell auf freiem Fuss. Gegenwärtig liegen keine Haftbefehle gegen die 34-Jährige und die 65-Jährige vor. Die Staatsanwaltschaft begründet diesen Status mit der Rechtslage, bis eine gerichtliche Entscheidung über die Inhaftierung oder eine Unterbringungsmaßnahme getroffen wird.

Dritter Angeklagter: Kioskbesitzer aus Berlin

Neben den beiden Frauen wird nun auch ein dritter Mann schwer beschuldigt: Der 49-jährige Kioskbesitzer aus Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dem späteren Schützen wenige Tage vor der Tat eine halbautomatische Pistole sowie 21 Schuss Munition verkauft zu haben. Dieser Verkauf stellt den zentralen Punkt der Anklage gegen den Händler dar.

Die Behörde argumentiert, dass der Verkäufer aufgrund der näheren Umstände des Kaufes davon ausgehen musste, dass die Waffe zeitnah auf Menschen gerichtet werden würde. Seine Tat wird daher als beitragsursächlich für den Tod der sechs Menschen gewertet. Zusätzlich werden ihm unerlaubter Waffenbesitz und illegaler Waffenhandel zur Last gelegt.

Der 49-Jährige wurde bereits Ende August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft plant, das gegen ihn laufende Verfahren mit den Anklagen gegen die beiden Frauen zu verbinden. Die Entscheidung darüber trifft nun die Schwurgerichtskammer am Landgericht Stade.

Das Gericht muss zunächst über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt für alle drei Angeklagten die fundamentale Unschuldsvermutung. Die rechtlichen Verfahren werden voraussichtlich komplexe Fragen zur Beweislast und zur individuellen Mittäterschaft klären müssen.