Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, steht in Kalifornien und den Philippinen wegen Besitzes und Verbreitens kinderpornografischen Materials vor Gericht. Die Grand Jury hat die Anklage bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat offiziell Anklage gegen Thomas Markle, den Vater der britischen Herzogin Meghan, erhoben. Der 82-Jährige steht seit Kurzem formell der Justiz in den Vereinigten Staaten gegenüber, nachdem eine Grand Jury in Kalifornien die notwendigen Beweise für eine Anklagebewertung geprüft hat. Die Behörde wirft ihm vor, in zwei separaten Fällen kinderpornografisches Material besessen zu haben. Diese rechtliche Entwicklung markiert einen drastischen Wendepunkt in den langjährigen Konflikten innerhalb der Familie der britischen Königsfamilie und führt die strafrechtliche Verfolgung auf amerikanischem Boden fort.

Rechtliche Grundlage und Drohende Strafmaße

Die Entscheidung der Grand Jury stützt sich auf umfangreiche Beweismittel, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurden. Bill Essayli, der zuständige Staatsanwalt im Bundesstaat Kalifornien, hat die gravierenden Konsequenzen für den Angeklagten klar definiert. Sollte Thomas Markle in beiden Anklagepunkten für schuldig befunden werden, steht ihm eine Höchststrafe von bis zu vierzig Jahren Haft bevor. Diese Drohung unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die strenge Haltung der Justizbehörden gegenüber solchen Delikten. Die formelle Anklageerhebung ist ein zentraler Schritt im US-amerikanischen Strafprozesssystem, der den Weg für ein baldiges Verfahren ebnet.

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Thomas Markle muss sich in den kommenden Wochen vor Gericht in Los Angeles verantworten, wo die offizielle Anklageverlesung stattfinden wird. Bisher befindet er sich in der sogenannten Untersuchungshaft in Florida, nachdem er dort Ende November festgenommen worden war. Die Behörden haben den 82-Jährigen bis zur finalen Verhandlung in Gewahrsam gehalten, um eine Flucht oder die Beeinflussung von Zeugen zu verhindern. Seine aktuelle Unterkunft war zuvor eine Senioreneinrichtung in Florida, bevor die Festnahme die Situation änderte.

Detaillierte Vorwürfe und Beweislage

Den konkreten Anklagepunkten zufolge soll Thomas Markle unter anderem kinderpornografische Fotonegative in seinem Besitz gehabt haben. Besonders schwer wiegt dabei der Aspekt, dass sich unter den gefundenen Bildern auch Darstellungen eines Kindes befanden, das jünger als zwölf Jahre war. Diese Altersangabe ist im US-Recht ein entscheidender Faktor für die Einstufung der Straftat und die Höhe der möglichen Strafen. Die Ermittler waren durch spezifische Hinweise darauf aufmerksam geworden, dass der Senior das verbotene Material nicht nur lokal, sondern auch an anderen Orten gelagert hatte.

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Die Durchsuchungen der zuständigen Behörden fanden an mehreren Orten statt. Neben der Ermittlung in Kalifornien wurden auch zwei Lagerräume in Los Angeles kontrolliert, in denen das mutmaßliche Material verwahrt sein soll. Die Kombination aus den Funden in den USA und den internationalen Aspekten der Fälle hat das Volumen der Untersuchung erheblich erweitert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Besitz dieser Materialien über einen längeren Zeitraum stattgefunden hat, was die systematische Natur der Vorwürfe unterstreicht. Thomas Markle hat sich jedoch in der Vergangenheit stets gegen jegliche Verantwortung gesträubt.

Internationale Ermittlungen und Rolle der Familie

Neben den US-amerikanischen Verfahren laufen auch Untersuchlungen auf den Philippinen. Die philippinischen Behörden haben gegen den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan ebenfalls Strafanzeige erstattet. Dort werden ihm zwei Fälle der mutmasslichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein separater Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen. Diese parallelen Ermittlungen zeigen die globale Dimension des Falls und die Zusammenarbeit zwischen den Justizsystemen verschiedener Länder.

Der Startschuss für die philippinischen Ermittlungen fiel, als Thomas Markle Jr., der Sohn des Angeklagten, im Oktober den dortigen Behörden vier Kisten übergab. Diese Kisten enthielten Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten. Der Sohn hatte diese Datenträger im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu gefunden, welches etwa sechshundert Kilometer südlich der Hauptstadt Manila liegt. Diese Übergabe war ein entscheidender Moment, da sie den Ermittlern den direkten Zugriff auf die digitalen Beweismittel ermöglichte und den Verdacht massiv stützte.

Reaktionen der Herzogin und Historische Einordnung

Meghan, die aktuell 45 Jahre alt ist, hat auf die Bekanntwerden der Berichte öffentlich Stellung bezogen. Sie erklärte, sich zutiefst bestürzt über die Entwicklungen gezeigt zu haben. In einer Mitteilung Ende Oktober betonte sie, dass sie bereits im Jahr 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden war. Diese Information diente dazu, die Distanz zur Vergangenheit und zu den Vorwürfen ihres Vaters klar herauszustellen und ihre eigene Position als besorgte Tochter zu definieren.

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Das Verhältnis zwischen der Herzogin und ihrem Vater war seit langem als schwierig beschrieben worden. Ein prominenter historischer Beleg für diese Distanz war die Hochzeit von Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018. Thomas Markle reiste damals nicht nach Großbritannien, um seiner Tochter an ihrem großen Tag beizustehen. Stattdessen führte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar. Dieses Ereignis prägte die öffentliche Wahrnehmung der familiären Spannungen bis hin zu den jetzigen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Vater.