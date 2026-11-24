Thomas Markle steht in Kalifornien und auf den Philippinen wegen des Besitzes und Vertriebs kinderpornografischen Materials vor Gericht. Seine Tochter Meghan reagierte bestürzt.

Der Vater der Herzogin Meghan, Thomas Markle, ist in den Vereinigten Staaten formell angeklagt worden. Die zuständige Grand Jury in Los Angeles hat die Anklagepunkte aufgrund der vorgelegten Beweismittel der Staatsanwaltschaft bestätigt. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Wendepunkt in dem langjährigen Rechtsstreit, der den 82-Jährigen mit schwerwiegenden Straftaten konfrontiert. Die Anklage beinhaltet den mutmaßlichen Besitz von kinderpornografischem Material in zwei separaten Fällen.

Rechtliche Schritte und maximale Strafen

Bill Essayli, der Staatsanwalt im Bundesstaat Kalifornien, erklärte ausdrücklich, dass dem Angeklagten im Falle eines Schuldspruchs in beiden Anklagepunkten eine Höchststrafe von bis zu 40 Jahren Freiheitsentzug droht. Thomas Markle muss in den nächsten Wochen in Los Angeles vor Gericht erscheinen, um die Anklagepunkte officially entgegenzunehmen. Die Ermittler stützten ihre Arbeit auf konkrete Hinweise, die auf die Existenz verbotener Materialien hindeuteten, welche der ehemalige Fotograf seit Jahren im Verdacht hatte, legal zu besaßen. Die juristischen Konsequenzen sind daher massiv und von großer Tragweite für die beteiligten Parteien.

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Festnahme und Ermittlungshintergrund

Die rechtlichen Schritte wurden möglich, nachdem Thomas Markle Anfang November in Florida festgenommen worden war. Er hatte sich zuvor in einer Senioreneinrichtung im Bundesstaat Florida aufgehalten, von wo aus die weiteren Untersuchungen koordiniert wurden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, hat jedoch sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Laut der Anklageschrift soll er unter anderem kinderpornografische Fotonegative besessen haben. Ein Teil dieser Materialien soll sich auf ein Kind beziehen, das zum Zeitpunkt der Aufnahme jünger als zwölf Jahre war. Diese Spezifikation unterstreicht die Schwere der Belastungen, mit denen sich der Angeklagte auseinanderzusetzen hat.

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Grenzüberschreitende Ermittlungen auf den Philippinen

Neben den Verfahren in den USA laufen parallel schwere Vorwürfe auf den Philippinen. Vorige Woche hatten die philippinischen Behörden ebenfalls Anzeige gegen den entfremdeten Vater der britischen Herzogin erstattet. Ihm werden dort zwei Fälle des mutmaßlichen Verbreitens, Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Hinzu kommt ein weiterer Fall des Besitzes eines solchen Materials. Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, als Thomas Markle Jr., der Sohn des Angeklagten, im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit digitalen Geräten übergeben hatte. Diese Kisten enthielten Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten, die in der früheren Residenz des Vaters in der Provinz Cebu gefunden wurden.

Reaktion der Herzogin und familiäre Dynamik

Meghan, 45 Jahre alt, hat sich nach Bekanntwerden der Berichte zutiefst bestürzt gezeigt. Ihre öffentliche Stellungnahme im Oktober betonte, dass sie bereits im Jahr 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über beunruhigende und verstörende Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden war. Dies unterstreicht die lange Distanz, die zwischen ihr und Thomas Markle besteht. Das Verhältnis der Familie war seit Jahren von Schwierigkeiten geprägt. So reiste Thomas Markle 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter nach Großbritannien, sondern dessen Bruder Charles führte Meghan zum Altar. Die aktuelle Situation verschärft diese familiäre Kluft noch weiter und bringt die Vergangenheit wieder ins öffentliche Bewusstsein.