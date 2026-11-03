Anker Solarbank Max: Heimspeicher mit 10.000 Watt Leistung und Hochvolt-Technologie

Die Anker Solarbank Max bietet als Heimspeicher bis zu 10.000 Watt Solarleistung und 42 Kilowattstunden Kapazität. Details zur Installation, App-Steuerung und den technischen Spezifikationen für große Dachflächen.

Das Unternehmen Anker hat mit der Solarbank Max ein neues Gerät vorgestellt, das die Grenzen zwischen klassischem Balkonsolargerät und großem Heimspeicher verwischt. Dieses Komplettgerät aus Lithium-Eisenphosphat -Akku und integriertem Wechselrichter ist speziell für Nutzer mit ausreichend Dachfläche konzipiert, die eine flexible und erweiterbare Speicherlösung suchen. Im Gegensatz zu kleineren Modellen setzt die Solarbank Max auf eine Hochvolt-Technik, die auch in großen Photovoltaik anlagen üblich ist, und ermöglicht so eine deutlich höhere Leistungsaufnahme.

Hochvolt-Eingänge statt Niedervolt-Parallelbetrieb

Ein entscheidendes technisches Merkmal der Solarbank Max im Vergleich zur Solarbank 4 Pro ist die Art und Weise, wie Solarmodule angeschlossen werden können. Die Solarbank Max verfügt über drei Eingänge, die ausschließlich für die Reihenschaltung von Modulen ausgelegt sind. Dabei werden mehrere Module zu einem Strang verbunden, wodurch sich die Spannung addiert und der Speicher sie als Hochvolt-String verarbeitet. Eine Parallelschaltung wird an diesen drei Eingängen nicht unterstützt, was die Anforderungen an die Installation und die Modulanzahl präzisiert.

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Diese Architektur erlaubt es, bis zu 10.000 Watt Solarleistung zu verarbeiten, die auf bis zu 20 Module verteilt sein können. Pro Strang sind dabei höchstens zehn Module zulässig, wobei jeder der drei Maximum-Power-Point-Tracker (MPPT) einen Arbeitsbereich von 30 bis 550 Volt abdeckt und pro Eingang maximal 18 Ampere zulässig sind. Diese hohe Leistungsfähigkeit unterscheidet das Gerät fundamental von den bisherigen Lösungen im Heimmarkt, die oft auf niedrigere Spannungen und parallel geschaltete Module setzen.

Akkukapazität, Gewicht und technische Einschränkungen

Die Nennkapazität des Akkus beträgt sieben Kilowattstunden, lässt sich jedoch durch Zusatzakkus um bis zu fünf weitere Einheiten auf insgesamt 42 Kilowattstunden erweitern. Anker gibt eine Lebensdauer von 15 Jahren an und gewährt eine Garantie von zehn Jahren. Das Gesamtgewicht des Geräts liegt bei 76,5 Kilogramm, wovon der Zusatzakku 63 Kilogramm auf sich vereint. Diese massive Bauweise erfordert einen festen und gut überlegten Aufstellort, da das Gerät allein nicht mehr einfach verschoben werden kann.

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Im direkten Vergleich zur Solarbank 4 Pro, die ab Werk 5,02 Kilowattstunden Kapazität bietet und nur 50 Kilogramm wiegt, ist die Max-Variante deutlich schwerer und leistungsstärker. Die kleinere Solarbank 4 Pro kommt auf 5.000 Watt Leistung, aufgeteilt auf vier Eingänge mit je 1.250 Watt, und nutzt vier Eingänge im Niedervoltbereich für parallelen oder einzelnen Anschluss. Für Nutzer mit wenigen Modulen oder begrenzter Dachfläche bleibt die Solarbank 4 Pro daher oft die pragmatischere Wahl, während die Max für große Anlagen konzipiert ist.

Einspeisung über Schuko, Wieland und Notstromfunktion

Über die normale Schuko-Steckdose speist die Solarbank Max, wie jedes Steckersolargerät, höchstens 800 Watt ins Hausnetz ein. Wer mehr Leistung benötigt, muss auf eine Wieland-Steckdose oder eine feste Verdrahtung zurückgreifen, was zwingend die Einschaltung eines Elektrikers erforderlich macht. Über die Wieland-Steckdose sind bis zu 3.500 Watt möglich, bei Direktverkabelung sogar bis zu 4.600 Watt. Beide höheren Varianten müssen von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Zusätzlich bietet das Gerät einen separaten Notstromausgang mit bis zu 3.680 Watt, der im Falle eines Netzausfalls einzelne Verbraucher versorgen kann. Allerdings reicht diese Leistung nicht aus, um ein ganzes Haus unabhängig zu betreiben. Alle Anschlüsse sind in der Schutzart IP66 gegen Staub und Strahlwasser geschützt, was die Robustheit für den Außenbereich unterstreicht. Die Kommunikation erfolgt per Bluetooth und über WLAN mit 2,4 Gigahertz, was eine stabile Verbindung zur Steuerung gewährleistet.

App-Steuerung und Smart-Home-Integration

Die Bedienung der Solarbank Max erfolgt über die Anker-Solix-App, die nach dem Koppeln per Bluetooth und der WLAN-Anbindung die Einrichtung führt. Auf der Startseite zeigt die App den Energiefluss in Echtzeit an, einschließlich Solarertrag, Akkustand, Hausverbrauch und Netzbezug bzw. -einspeisung. Im Selbstverbrauchsmodus passt die Solarbank Max die Ausgangsleistung automatisch an den aktuellen Hausverbrauch an, wobei Überschüssiger Solarstrom in den Akku geleitet wird. Für diesen Modus ist ein Smart Meter erforderlich.

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Mithilfe der KI-Funktion "Anker Intelligence" kann der Speicher zusätzlich Wetterprognosen und Tarifdaten berücksichtigen, um die Effizienz weiter zu steigern. Der dreiphasige Energiezähler misst mithilfe von Stromwandlern am Hausanschluss, wie viel Strom ins Netz fließt oder bezogen wird, was eine präzise Nachregelung ermöglicht. Eine Integration in Smart-Home-Systeme wie Homey Pro und Home Assistant ist ebenfalls möglich, wodurch vielfältige Steuerungsaufgaben denkbar werden und die Solarbank Max nahtlos in moderne Wohnkonzepte eingebunden werden kann.