Anja Zeidler warnt vor unterschätzten Blasen – Arztbesuch rettete ihr möglicherweise die Gesundheit

Influencerin Anja Zeidler schockierte ihre Follower mit einem Foto entzündeter Blasen an ihren Füßen. Ihr Arztbesuch offenbarte das Risiko einer Sepsis und unterstreicht die Bedeutung rechtzeitiger medizinischer Hilfe.

Influencer in Anja Zeidler hat ihre zahlreichen Instagram -Follower kürzlich beunruhigt, indem sie ein Foto von stark geschwollenen und entzündeten Wunden an ihren Füßen teilte. Die begleitende Beschreibung schilderte deutliche Symptome: Schwellung, Hitze, pochende Schmerzen und eine verzögerte Wundheilung .

Zeidler äußerte ihre Besorgnis und fragte sich nach der Ursache der Beschwerden. Ihre Follower reagierten prompt und rieten ihr eindringlich, umgehend einen Arzt aufzusuchen. Dieser Empfehlung folgte die Influencerin schließlich, was sich als äußerst wichtig herausstellte. Nachdem sie das besorgniserregende Bild ihrer Blasen veröffentlicht hatte, äußerten viele Nutzer ihre Alarmierung und Sorge um Zeidlers Gesundheit.

Die Situation verdeutlichte die potenziellen Risiken, die mit scheinbar harmlosen Blasen einhergehen können. In einer späteren Instagram-Story bestätigte Anja Zeidler, dass ihre Follower Recht gehabt hatten. Sie betonte die Wichtigkeit, bei lang anhaltenden und nicht heilenden Blasen ärztlichen Rat einzuholen, da diese im schlimmsten Fall zu einer Sepsis führen könnten. Glücklicherweise hatte sie rechtzeitig gehandelt.

Die Ärztin verschrieb ihr eine spezielle Wundheilsalbe und empfahl ihr, die Füße hochzulagern, um die Heilung zu fördern. Eine Krankschreibung wurde ebenfalls in Erwägung gezogen, um Zeidler vor zu langer Belastung der Füße zu schützen. Der Arztbesuch erwies sich als voller Erfolg. Zeidler teilte ihren Followern ein positives Update und bedankte sich für die besorgten Ratschläge.

Neben ihren gesundheitlichen Herausforderungen gibt Anja Zeidler auch Einblicke in ihr privates Leben. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Milan Anicic hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt und ein modernes, luxuriöses Haus in Luzern gebaut, das im Sommer 2025 bezugsfertig wurde. Das Paar teilt regelmäßig Bilder und Videos ihres neuen Zuhauses, das mit Annehmlichkeiten wie hohen Fensterfronten, einer topmodernen Küche, einer Regendusche mit Dachfenster und einem Naturpool ausgestattet ist. Auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle, weshalb ein unsichtbares Überwachungssystem installiert wurde.

Zeidler hat in der Vergangenheit auch offen über ihre körperliche Verwandlung gesprochen und 20 Kilo abgenommen. Sie betonte, dass sie im Laufe ihres Lebens verschiedene Körperformen hatte und in jeder einzelnen mit Bodyshaming konfrontiert wurde. Diese Erfahrungen haben sie gelehrt, sich selbst zu akzeptieren und sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen zu lassen





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