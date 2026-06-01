Anita Herren eröffnet die neue Legislatur im Berner Grossen Rat

Anita Herren hat am Montag die neue Legislatur von Parlament und Regierung im Berner Grossen Rat eröffnet. Sie rief zum respektvollen Dialog auf und hofft, dass der Grosse Rat "hart in der Sache, aber fair im Umgang" politisieren werde.

Als amtsältestes Mitglied des Berner Grossen Rates hat Anita Herren am Montag die neue Legislatur von Parlament und Regierung eröffnet. Sie rief dabei zum respektvollen Dialog auf.

Sie hoffe, dass der Grosse Rat "hart in der Sache, aber fair im Umgang" politisieren werde. Es gelte, das Gemeinwohl über Partei-Interessen zu stellen und Kompromisse nicht als Schwäche, sondern als demokratische Kunstform zu begreifen. Die Bevölkerung erwarte nicht politische Grabenkämpfe, sondern Lösungen für ihre Probleme im Alltag. Anita Herren leitet die Sitzung, bis Anne Speiser zur Grossratspräsidentin für das Amtsjahr 2026/2027 gewählt ist.

Als erste Vizepräsidentin ist Katharina Baumann vorgesehen. Die Wahl der neuen Führungsspitze im Berner Grossen Rat ist ein wichtiger Schritt in die neue Legislatur. Anita Herren wird in ihrer Funktion als amtsältestes Mitglied des Berner Grossen Rates die Sitzung leiten, bis Anne Speiser zur Grossratspräsidentin gewählt ist. Die Wahl von Anne Speiser zur Grossratspräsidentin für das Amtsjahr 2026/2027 ist ein wichtiger Meilenstein in der neuen Legislatur.

Als erste Vizepräsidentin ist Katharina Baumann vorgesehen, die in ihrer Funktion als Mitglied des EDU-Mitgliedschaftsvereins eine wichtige Rolle spielt. Die Wahl der neuen Führungsspitze im Berner Grossen Rat ist ein wichtiger Schritt in die neue Legislatur und zeigt, dass die Bevölkerung auf eine effektive und faire Führung setzt





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