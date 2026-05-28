Animal Equality Protests Against Kroger's Double Role and Amanda Sourry's Involvement

Animal Equality protests against the double role of Amanda Sourry, who sits in the board of both PVH and Kroger, and against the controversial practices of the US-based retailer. The organization calls for Sourry to take a public stance against the practices and for PVH to distance itself from Kroger's animal cruelty.

Animal Equality ruft die PVH-Vorstand und Aufsichtsrat sowie Unternehmen wie PVH, die Aufsichtsratsmitglieder beschäftigen, die für die Käfighaltung bei Kroger mitverantwortlich sind, zur Verantwortung. Die internationale Tierschutzorganisation protestierte heute in Düsseldorf bei PVH, der Muttergesellschaft der weltweit bekannten Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein, gegen die Käfighaltung in der US-Lieferkette des Unternehmens Kroger.

Es geht um die Doppelrolle von Amanda Sourry, die sowohl im Aufsichtsrat des US-amerikanischen Bekleidungskonzerns PVH als auch des Lebensmittelgiganten Kroger sitzt. Sourry trägt Verantwortung für die weiterhin Millionen Legehennen in Käfigen gehalten werden. Bereits 2016 hatte Kroger versprochen, bis Ende 2025 vollständig auf Eier aus Käfighaltung zu verzichten. Dieses Versprechen hat der Lebensmittelgigant gebrochen.

Stattdessen strebt Kroger nun lediglich 70 Prozent bis 2030 an, ohne einen Plan, die Käfighaltung jemals vollständig zu beenden. Bis zu 40 Millionen Hühner pro Jahr werden in den US-Lieferketten des Unternehmens in Käfigen gehalten. Jedes Tier hat weniger Platz als ein DIN-A4-Blatt. Die Tiere können ihre Flügel nicht ausbreiten, nicht laufen und kein natürliches Verhalten ausleben.

Mit Amanda Sourry, die bei Kroger ebenso wie bei PVH eine Rolle im Aufsichtsrat bekleidet, steht der Modekonzern direkt in Verbindung mit den tierquälerischen Haltungspraktiken des Lebensmittelgiganten. PVH - Mutterkonzern von Tommy Hilfiger und Calvin Klein - verpflichtet sich auf seiner Unternehmenswebsite zu 'fundamentalen Prinzipien und Rechten' in seiner Lieferkette und wirbt mit Nachhaltigkeitszielen. Doch die Tierschützer*innen stellen diese Selbstdarstellung infrage, solange das Unternehmen ein Aufsichtsratsmitglied akzeptiert, das bei Kroger mitverantwortet, dass Millionen fühlende Lebewesen in Käfigen eingesperrt bleiben.

'Wir erwarten, dass Amanda Sourry sich öffentlich für ein Ende dieser Praktiken einsetzt - und von PVH, dass das Unternehmen sich klar von der Tierquälerei bei Kroger distanziert', sagt Vanessa Raith, Direktorin von Animal Equality Deutschland. Mit der heutigen Protestaktion haben die Aktivist*innen das deutlich gemacht. Laute Rufe wie 'Käfige gehören abgeschafft' waren vor dem PVH-Standort in Düsseldorf zu hören.

Gegen die Käfighaltung bei Kroger ziehen sie sowohl dessen Vorstand und Aufsichtsrat zur Verantwortung als auch Unternehmen wie PVH, die Aufsichtsratsmitglieder beschäftigen, die für die Käfighaltung bei Kroger mitverantwortlich sind. Weitere Proteste gegen PVH fanden diesen Monat vor Unternehmensstandorten in Mailand, Amsterdam und São Paulo statt. Bereits vor zwei Wochen wurde zudem parallel in München, Mailand, Barcelona und London bei dem deutschen Luxusmodehändler Mytheresa und dessen Aufsichtsratsmitglied Nora Aufreiter protestiert.

Animal Equality macht deutlich: Unternehmen, die behaupten, verantwortungsvoll zu agieren, müssen Tierquälerei ernst nehmen und entsprechend handeln. Während in Deutschland die Käfighaltung von Hühnern in der Eierindustrie aus Tierschutzgründen bereits verboten ist, setzt Kroger in den USA weiterhin auf diese umstrittene Haltungsform. In zehn US-Bundesstaaten wurde die Käfighaltung mittlerweile als illegal erklärt. Auch direkte Mitbewerber von Kroger haben sich verpflichtet, Käfighaltung zu beenden.

Doch Kroger ignoriert diese Entwicklung und hinkt bei den Tierschutzstandards hinterher - und Amanda Sourry trägt dafür Mitverantwortung. Wir stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne an unseren Pressekontakt Till Hartmann via E-Mail an





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