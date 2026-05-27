Angst vor Serienkiller in Puerto Vallarta: Drei tote Frauen in zwei Wochen

In Puerto Vallarta wurden innerhalb von zwei Wochen drei Frauenleichen an abgelegenen Orten entdeckt. Die Behörden prüfen einen Zusammenhang - möglicherweise ein Serienkiller. Die Opfer sind Anfang bis Mitte 30, tragen Tätowierungen und wurden teilweise entkleidet. Die Identitäten sind noch nicht offiziell bestätigt.

In Puerto Vallarta , einem der beliebtesten Ferienorte Mexiko s, sorgt eine Serie mysteriöser Todesfälle für wachsende Angst und Unruhe. Innerhalb von nur zwei Wochen wurden drei tote Frauen an abgelegenen Orten in der Region entdeckt.

Die Behörden prüfen nun, ob ein Serienkiller für die Morde verantwortlich sein könnte. Der Fund der ersten Leiche erfolgte am 10. Mai nahe des Aussichtspunkts Rancho El Piruli. Knapp eine Woche später entdeckten Ermittler eine weitere Frauenleiche an einem Rastplatz an einer Schnellstraße.

Das dritte Opfer wurde schließlich an einer unbefestigten Straße im Stadtteil Parque Las Palmas gefunden. Die Umstände der Auffindungen ähneln sich: Alle drei Frauen waren Anfang bis Mitte 30, trugen Tätowierungen und wurden teilweise entkleidet an verlassenen Orten zurückgelassen. Offiziell bestätigten die Behörden die Identität der Opfer noch nicht. Lokale Medien jedoch berichten, dass es sich bei einem der Opfer um Elizabeth Martinez handeln könnte, eine Frau, die seit Kurzem vermisst wurde.

An ihrem Körper sollen Spuren von Gewalt festgestellt worden sein. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, doch die Möglichkeit, dass die Frauen an einem anderen Ort getötet und nach Puerto Vallarta gebracht wurden, wird ebenfalls untersucht. Das Bekanntwerden dieser Gewaltserie trifft den Badeort zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Erst im Februar hatten Kartell-Ausschreitungen mit brennenden Bussen und Plünderungen für Schlagzeilen gesorgt.

Damals herrschte tagelang Ausnahmezustand, nachdem der Drogenboss El Mencho getötet worden war. Touristen waren verunsichert, viele Buchungen wurden storniert. Nun kommt die Angst vor einem Serienkiller hinzu. Die örtliche Polizei hat ihre Patrouillen verstärkt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Touristen werden gebeten, abgelegene Gegenden zu meiden und besonders nachts vorsichtig zu sein. Die Frauenmorde zeigen ein beunruhigendes Muster: Alle Opfer verschwanden unauffällig, bevor ihre Leichen gefunden wurden. Es gibt Hinweise, dass die Frauen möglicherweise über längere Zeit festgehalten wurden. Die Gerichtsmedizin untersucht die Leichen derzeit auf Spuren von Drogen oder anderen Substanzen.

Die Bevölkerung von Puerto Vallarta ist verunsichert. Viele Frauen trauen sich nicht mehr allein auf die Straße. In sozialen Medien kursieren Warnungen und Tipps, wie man sich schützen kann. Die örtliche Frauenrechtsorganisation hat zu einer Mahnwache aufgerufen, um an die Opfer zu erinnern und von den Behörden mehr Aufklärung zu fordern.

Die Ermittler stehen unter Druck, die Fälle schnell aufzuklären, um die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Doch die Komplexität der Ermittlungen und die mögliche Beteiligung mehrerer Täter erschweren die Arbeit. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen bald gefasst werden und sich die Lage in Puerto Vallarta wieder normalisiert. Bis dahin wird der Ferienort von einer düsteren Stimmung überschattet, die weit über die sonnigen Strände und das türkisfarbene Meer hinausreicht





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Puerto Vallarta Serienkiller Frauenmorde Mexiko Kriminalität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AGLugano (ots) - Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und...

Read more »