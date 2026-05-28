Angriff auf Passanten im Zürcher Bahnhof

Ein 31-jähriger Schweizer griff mehrere Passanten mit einer Stichwaffe an. Drei Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Der Täter wurde noch am Tatort festgenommen.

Ein 31-jähriger Schweizer griff kurz vor 8.30 Uhr mehrere Passanten mit einer Stichwaffe an. Dabei soll er mehrfach 'Allahu akbar' gerufen haben. Drei Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Ein Mann erlitt schwere, zwei weitere mittelschwere Verletzungen. Der Täter wurde noch am Tatort von der Stadtpolizei und der Kantonspolizei Zürich festgenommen. Die Polizei errichtete eine weiträumige Absperrung rund um den Bahnhof. Die Opfer sind Schweizer Staatsangehörige im Alter von 28, 43 und 52 Jahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist noch dabei, die Umstände des Angriffs aufzuklären. Der Vorfall ist ein weiterer Anlass, über die Sicherheit in der Öffentlichkeit nachzudenken. Die Polizei bittet um Verständnis, dass der Bahnhof noch einige Zeit lang abgesperrt bleibt, um sicherzustellen, dass die Ermittlungen nicht gestört werden. Die Öffentlichkeit wird gebeten, die Absperrung zu respektieren und sich nicht in die Ermittlungsarbeiten einzumischen.

Die Polizei wird weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft wird die Ermittlungen leiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Der Vorfall ist ein weiterer Anlass, sich der Bedeutung der Sicherheit in der Öffentlichkeit bewusst zu sein und sich an die Polizei zu wenden, wenn man sich unsicher oder bedroht fühlt. Die Polizei ist immer bereit, um Hilfe zu bitten und die Öffentlichkeit zu schützen





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