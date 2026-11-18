Ukrainische Drohnen zerstören Teile der Kertschbrücke. Russland plant teuren Wiederaufbau. Kritik der USA trifft auf deutschen Unmut. Militärische Relevanz ist gering.

Ukrainische Streitkräfte haben am 16. und 17. November einen gezielten Angriff auf die Kertschbrücke durchgeführt, der zu teilweisen Zerstörungen der Straßenverbindung zwischen Russland und der russisch besetzten Halbinsel Krim führte. Dieser Vorfall markiert einen signifikanten Eskalationsschritt, da Kiew bei dieser Operation erstmals unabhängig von amerikanischen Starlink-Satelliten die Steuerung von Drohnen und Raketen übernahm. Der Kreml reagiert mit bestürztem Trotzigem und versichert, dass die Instandsetzung bereits voranschreite und das Bauwerk sogar verbessert aus dem Prozess hervorgehen wird.

Wiederaufbau und diplomatische Reibung

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, betonte unmittelbar nach dem Einsturz der Bogenstruktur die Unabwendbarkeit des Wiederaufbaus. Peskow, der auf Fragen nach der Reaktion von Wladimir Putin eine deutliche Pause einlegte und dabei den Blicken rollte, bestätigte, dass der stellvertretende russische Premierminister Marat Chusnullin den Präsidenten über den Stand der Dinge informiert habe. Moskau strebt an, die Brücke schneller und robuster als in der ursprünglichen Bauphase zwischen 2016 und 2019 zu errichten, was damals Kosten in Höhe von 228 Milliarden Rubel, entspricht etwa 3,5 bis 4 Milliarden Dollar, verursachte.

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Gleichzeitig verschärft sich die diplomatische Trennlinie zwischen Berlin und Washington. Ein hoher Beamter des US-amerikanischen Pentagon, Elbridge Colby, äußerte während der Ramstein-Gruppe-Meetings Kritik an der ukrainischen Taktik. Colby argumentierte, dass Angriffe auf zivile Infrastruktur im Hinterland der russischen Bevölkerung Leid zufügen, ohne den Krieg effektiv zu beenden oder russische Vorstöße an der Frontlinie einzudämmen. Diese amerikanische Position stieß in Deutschland auf scharfe Ablehnung, wobei der deutsche Verteidigungsminister die Haltung der USA als ziemlich dumm bezeichnete und damit eine klare Distanzierung vornehmen.

Militärische Unbedeutendheit und strategische Kosten

Trotz der emotionalen und politischen Wucht des Anschlags ist die militärische Relevanz der Kertschbrücke für die aktuelle Versorgungslage der russischen Truppen in der Südukraine deutlich gesunken. Die Hauptlast des Nachschubs wurde zuvor über den Landweg durch die von Russland besetzten Gebiete der Südukraine abgewickelt. Fahrzeuge, die dennoch die Brücke nutzten, unterlagen strengen Einzelkontrollen, was den logistischen Durchsatz massiv einschränkte. Kiew hatte in der Vergangenheit auf neue Attacken verzichtet, genau aus der Erkenntnis heraus, dass das Bauwerk kaum noch taktischen Mehrwert für die russische Armee bietet.

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Der aktuelle Angriff dient daher primär wirtschaftlichen und strategischen Zielen jenseits unmittelbarer Frontkämpfe. Durch die Zerstörung erhöht Kiew die logistischen Kosten für Moskau, da Russland seinen Aufwand zur Versorgung der Krim drastisch steigern muss. Alternativrouten über Land werden weiterhin von ukrainischen Drohnen belagert, die systematisch Lastwagen angreifen. Dies zwingt Russland, entweder enorme Ressourcen in den Schutz von Konvois zu investieren oder die Brücke schnell und kostspielig zu reparieren, was die Kriegsfinanzierung weiter belastet.

Prestigeverlust vor Gipfeltreffen in China

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Zeitpunkt der Attacke ist die diplomatische Isolation Wladimir Putins kurz vor einem geplanten Treffen in China. Der russische Präsident beabsichtigt, sich dort mit Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu unterhalten. Für Putin stellt die Kertschbrücke ein zentrales Prestigeprojekt dar, das als Symbol russischer Ingenieurskunst und territorialer Integrität propagiert wurde. Der erfolgreiche ukrainische Angriff, der dieses Projekt ins Wanken bringt, wird als peinliche Schmach empfunden, die Putins Auftreten auf der internationalen Bühne vor dem Hintergrund der anstehenden Gipfelgespräche stark schwächt. Wolodymyr Selenskyj nutzt diese Situation, um ein klares Signal gegen die russische Kriegsführung zu setzen und gleichzeitig die Schwachstellen der logistischen Versorgungslinien aufzuzeigen.

Zukunftsaussichten und langfristige Folgen

Experten weisen darauf hin, dass dieser Vorfall möglicherweise erst der Anfang einer neuen Phase des Krieges sein könnte, in der zivile und logistische Infrastruktur im Zentrum der Konfliktdynamik steht. Während Washington die Ukraine ermuntert, sich auf die Halten der Frontlinie und das Erzielen von Geländegewinnen zu konzentrieren, kritisiert es parallel die Taktik der hinteren Angriffe. Diese widersprüchliche Position der USA erschwert die internationale Koordinierung. Für die Ukraine bleibt die Aufrechterhaltung der eigenen Kommunikationsinfrastruktur, unabhängig von Starlink, eine strategische Priorität. Die Reparatur der Kertschbrücke wird Jahre in Anspruch nehmen, was Moskau langfristig vor massive finanzielle und materielle Herausforderungen stellen wird.