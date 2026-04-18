Das Internet-Phänomen Angine de Poitrine begeistert mit komplexer, mikrotonaler Gitarrenmusik und geheimnisvollen Kostümen. Eine handgemachte Rebellion gegen KI-Musik.

Die geheimnisvolle kanadische Band Angine de Poitrine hat mit ihrem einzigartigen Sound das Internet im Sturm erobert und sich als das Rock-Phänomen der Stunde etabliert. Ihre Markenzeichen sind auffällige, übergroße schwarz-weiße Kostüme, hinter denen sich mutmaßlich zwei Raumzeit-Reisende aus dem Weltall verbergen – zumindest behaupten die Musik er dies selbst, und geben ihr Alter mit beeindruckenden 333 Jahren an. In Wahrheit stammt das Duo jedoch aus Québec, Kanada, doch wer sich genau hinter den Masken verbirgt, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.

Der Name der Band leitet sich aus der Medizin ab: Angine de Poitrine ist die französische Bezeichnung für Angina Pectoris, jene anfallsartig auftretenden Brustschmerzen. Musikalisch erzeugt Angine de Poitrine jedoch keineswegs ein Gefühl des Drucks auf der Brust, sondern vielmehr einen unwiderstehlichen Sog, der den Hörer in seinen Bann zieht. Dieses Konzept geht auf: Der internationale Durchbruch gelang dem Duo kurz vor der Veröffentlichung seines zweiten Albums Vol. II, als der renommierte US-Radiosender KEXP im Februar einen Live-Mitschnitt veröffentlichte. Seitdem ergießt sich eine Flut von Reaktionen im Netz, von tiefgehenden musiktheoretischen Analysen bis hin zu Do-It-Yourself-Tutorials, die versuchen, die komplexen Klänge der Band nachzuspielen.

Die Musik von Angine de Poitrine entzieht sich einer einfachen Kategorisierung. Sie bedient sich stark am Math Rock, einem Genre, das aus Progressive Rock und Heavy Metal hervorgegangen ist und für seine komplexen Rhythmen und verschachtelten Songstrukturen bekannt ist. Während Hörer westlicher Musiktraditionen an gerade Taktarten und einfache Teilungen von Takt­einheiten gewöhnt sind, organisiert Angine de Poitrine seine Rhythmen gerne in ungewöhnlichen Fünfer- oder Siebener-Metren. Ebenso außergewöhnlich sind die Melodielinien der Band, die bewusst am Ton vorbeispielen. Dieses Phänomen, bekannt als Mikrotonalität, verwendet Tonschritte, die kleiner sind als der übliche Halbtonschritt, der die Grundlage der westlichen Musik bildet. Während auf Instrumenten wie dem Klavier oder der Standardgitarre nur zwölf Halbtonschritte pro Oktave möglich sind, bedient sich Angine de Poitrine eines speziell angefertigten Instruments, das eine E-Gitarre mit einem E-Bass verschmilzt, um diese mikrotonalen Klänge zu realisieren. Mikrotonalität ist keine neue Erfindung; sie hat eine lange Geschichte und ist seit Jahrtausenden in zahlreichen außereuropäischen Musiktraditionen präsent. Die gitarrenlastige Musik von Angine de Poitrine bietet eine faszinierende Auseinandersetzung mit diesen alternativen Tonskalen.

Ungeachtet aller technischen Raffinessen und musikalischen Komplexität ist die Musik von Angine de Poitrine überraschend tanzbar und alles andere als verkopft. Dennoch fordert sie die Aufmerksamkeit des Zuhörers ein, kann nicht einfach im Hintergrund dudeln, sondern zwingt zum Hinhören. Die Band ist laut, schräg, absurd und vor allem: handgemacht. In einer Zeit, in der KI-generierte Musik immer perfekter und allgegenwärtiger wird, stellt Angine de Poitrine eine bemerkenswerte und authentische Reaktion dar. Das Phänomen Angine de Poitrine verdeutlicht eindrucksvoll, was menschengemachte Musik von maschinellen Produktionen unterscheidet: die unverkennbare Marke der Authentizität und die tiefe emotionale Resonanz, die nur ein menschlicher Künstler erzeugen kann.





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