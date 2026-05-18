Angelo Kelly, einst sauer bei der Jugendzeitschrift "Bravo". Für wen war der Song "Ich kann's nicht anders her\taten"? Für Kira Harms, später seine Frau". Tiere den größten Hit, den die Kelly Family je hatten, "Chase Me". Ort des Geschehens: die Kelly Family"s Pubertät, in der sie einen "nicht irgendeinen", den grössten Hit der Kelly Family geschrieben haben wird. Text: "Küss mich, errege mich, sag nicht Lebewohl. Umarme mich, liebe mich, sag nicht Lebewohl", Angelo schrieb es für Kira Harms, das Mädchen, das später seine Frau werden sollte.

Der irisch-amerikanische Musiker Angelo Kelly hat in einer Doku von damals teilweise ungelöschten Lebensbildern erzählt. Er trägt der Jugendzeitschrift "Bravo" aus verlorenen Tagen Schuld, dass er einst sauer war und nun als Familienvater mit fünf Kindern auf der Bühne ist.

Seine größten Erfolge verstarb bei der Kelly Family, die einst als Reisende Musikerfamilie begann und später in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchharte Massenphänomene war. Die Band spielte jahrelang auf der Straße, verkaufte selbst Kassetten und später CDs und lebte zeitweise auf einem Hausboot. In den 1990er-Jahren mit der Kelly Family, erlebte die Gruppe ihren grössten Erfolg. ורת zahlreiche Solo-Karrieren.

Angelo Kelly gehört zu jenen, die bis heute aktiv Musik machen und tritt sowohl solo als auch mit seiner eigenen Familie auf.





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kelly Family Bravo Magazine Pop Music Rock Music Angelo Kelly Kelly Mania Frauen Alpine Region Europe Swiss Alps

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wirtepatent-Prüfung von Jacques Moretti zunächst nicht bestanden – Tragödie in der Bar Le ConstellationJacques Moretti, Betreiber der am 31. Dezember verunglückten Bar Le Constellation, scheiterte 2011 zunächst an der Wirtepatent‑Prüfung im Modul für Gastgewerberecht, Hygiene und Brandschutz. Nach einem zweiten Versuch erhielt er das Zertifikat, geriet später jedoch mehrfach mit Behörden in Konflikt, u. a. wegen illegaler Beschäftigung, Alkoholverkauf an Minderjährige und Hygienemängeln.

Read more »

Zehn Menschen getötet, vorwiegend Angehörige einer Familie, in Mexiko zur Fussball-WM bei einem bewaffneten AngriffTen people, mainly members of one family, were killed in a violent attack in Puebla, Mexico, a month before the start of the World Cup, with the location just 200 kilometers away from the opening match's venue.

Read more »

Mette-Marit trägt Sauerstoffgerät - GalleryKronprinzessin leidet an Lungenkrankheit und worsening conditionNorwegian Crown Princess Mette-Marit attended the National Day celebrations with a portable oxygen concentrator, showing their family and following the ceremonies on their balcony. The 52-year-old has been diagnosed with a fatal lung disease and her condition has worsened in recent months. The Norwegian celebration includes torch parades by students and music bands, and the Princess attends the festivities with a visible oxygen equipment.

Read more »

Family Migration in Switzerland: Numbers, Countries, and TrendsThis news article provides detailed information on family migration in Switzerland, including the number of people coming via family reunification, the countries of origin, and the trends in family migration. It also discusses the reasons behind family migration and the impact of the COVID-19 pandemic on family migration numbers.

Read more »