Angelica Moser wieder auf dem Podest - Highlights der Diamond League in Rom

Die Schweizer Leichtathletin Angelica Moser hat sich im Olympiastadion in Rom wieder auf das Podest gesprungen. Im Stabhochsprung überquerte sie in ihrem zweiten Versuch eine Höhe von 4,80 Metern und verbesserte ihre Leistung um 10 Zentimeter im Vergleich zum Meeting in Marokko. Moser teilte sich den ersten Platz mit der britischen Siegerin Molly Caudery und der zweitplatzierten Nina Kennedy aus Australien. Diese beiden Athletinnen blieben ohne Fehlversuch und klassierten sich daher vor Moser.

Die Schweizer Leichtathletin Angelica Moser hat sich im Olympiastadion in Rom wieder auf das Podest gesprungen. Im Stabhochsprung überquerte sie in ihrem zweiten Versuch eine Höhe von 4,80 Metern und verbesserte ihre Leistung um 10 Zentimeter im Vergleich zum Meeting in Marokko.

Moser teilte sich den ersten Platz mit der britischen Siegerin Molly Caudery und der zweitplatzierten Nina Kennedy aus Australien. Diese beiden Athletinnen blieben ohne Fehlversuch und klassierten sich daher vor Moser. In der 110-Meter-Hürden-Lauf der Männer konnte Jason Joseph, der vor einem Jahr in Rom seinen Premierentriumph in der Diamond League gefeiert hatte, dieses Mal nicht wirklich überzeugen. In einer Zeit von 13,49 Sekunden blieb er als Sechster eine Viertelsekunde hinter seiner Saisonbestleistung zurück.

Diese hätte am Donnerstag zu Rang 2 gereicht. Denn einzig der überragende US-Amerikaner Trey Cunningham blieb mit Jahresweltbestleistung und Meeting-Rekord unter 13,30 Sekunden. Im 100-Meter-Lauf der Männer triumphierte Showman Noah Lyles über 100 Meter mit einer Saisonbestleistung von 9,88 Sekunden. Mit Emmanuel Eseme, Letsile Tebogo, Jordan Anthony und Lamont Marcell Jacobs blieben gleich vier weitere Athleten unter der 10-Sekunden-Marke.

Bei den Frauen setzte sich mit Julien Alfred die Olympiasiegerin über 100 m durch. Die 24-Jährige aus St. Lucia liess der Konkurrenz mit einer Zeit von 21,93 Sekunden keine Chance und verwies die beiden US-Amerikanerinnen Melissa Jefferson-Wooden und Anavia Battle auf die weiteren Podestplätze. Im Weitsprung der Männer kam die Entscheidung erst beim allerletzten Versuch der Weitspringer.

Der Bulgare Bozhidar Saraboyukov kam zum Abschluss auf eine Weite von 8,26 Metern und fing den führenden Griechen Miltiadis Tentoglou noch um 2 Zentimeter ab. Jorge Hodelin aus Kuba komplettierte das Podest dank einem Satz auf 8,18 Meter. Im Para-Rennen der Frauen über 100 Meter belegte die Schweizerin Abassia Rahmani in einer Zeit von 13,49 Sekunden den 2. Rang.

Damit konnte sich die Zürcherin auch im 3. Rennen in diesem Jahr nach ihrem Comeback weiter steigern. Auf die Zeit der spanischen Siegerin Batalla Fiona Pinar verlor sie lediglich 4 Hundertstel. Die Diamond League ist eine jährlich stattfindende Leichtathletik-Meisterschaft, bei der die besten Athleten der Welt an einem Tag in verschiedenen Disziplinen antreten





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Angelica Moser Diamond League Rom Stabhochsprung Molly Caudery Nina Kennedy 110-Meter-Hürden-Lauf Jason Joseph Trey Cunningham 100-Meter-Lauf Noah Lyles Julien Alfred Weitsprung Bozhidar Saraboyukov Miltiadis Tentoglou Jorge Hodelin Para-Rennen Abassia Rahmani Batalla Fiona Pinar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Starke Schweizer Athletinnen und Athleten in Rom und StockholmNach drei Stationen in Asien und Afrika kommt die Diamond League diese Woche nach Europa. Mit Jason Joseph (110 m Hürden) und Angelica Moser (Stab) am Donnerstag in Rom (ITA) sowie Audrey Werro (800 m) und Joceline Wind (1500 m) am Sonntag in Stockholm (SWE) ist die Schweiz prominent vertreten.

Read more »

Diamond League am Donnerstag - Joseph orientiert sich in Rom am VorjahressiegDer 27-jährige Baselbieter fühlt sich topfit – gute Vorzeichen für das Rennen über 110 m Hürden in Rom.

Read more »

Italien ist einer Rückkehr zur Atomenergie einen Schritt näher gekommenDie Abgeordnetenkammer in Rom hat ein Gesetz verabschiedet, das den Weg zur Wiedereinführung der Kernenergie ebnen soll. Die Regierung will nachhaltige Kernenergie nutzen, sobald neue Technologien verfügbar sind.

Read more »

Moser springt erneut aufs Podest – Joseph auf Rang 6Angelica Moser springt beim Diamond-League-Meeting in Rom über 4,80 Meter und damit auf Rang 3.

Read more »