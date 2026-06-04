Angelica Moser Dritte in Rom, Jason Joseph verpasst Podest

Bei der Diamond League in Rom erreicht Angelica Moser den dritten Platz im Stabhochsprung, während Jason Joseph im Hürdensprint als Sechster scheitert und seine Chancen auf eine Saisonbestzeit verpasst.

Die Schweizer Stabhochspringerin Angelica Moser vom LC Zürich überzeugte beim Diamond-League-Meeting in Rom mit einer starken Leistung. An der Stätte ihres EM-Titels von 2024 im Stadio Olimpico meisterte sie bis zu einer Höhe von 4,70 m - ihrer Saisonbestleistung - alle Versuche im ersten Anlauf.

Erst bei 4,80 m benötigte sie einen Fehlversuch. Da sowohl die Hallen-Weltmeisterin Molly Caudery aus Grossbritannien als auch die Olympiasiegerin Nina Kennedy aus Australien diese Höhe ohne Fehler überquerten, reichte es für Moser am Ende für den dritten Platz. Eine weitere Steigerung über 4,80 m kam im Wettkampf nicht zustande. Dennoch zeigte sich die 28-jährige Andelfingerin sehr zufrieden mit ihrem Auftritt, zumal es erst ihr zweiter Wettkampf in der noch jungen Freiluftsaison war.

Ihre persönliche Bestleistung und den Schweizer Rekord von 4,88 m hatte sie zuvor in Monaco aufgestellt. Mit diesem Ergebnis erreichte Moser bereits ihre siebte Top-Drei-Platzierung bei einem Diamond-League-Meeting. Im 110-m-Hürdensprint der Männer verpasste Jason Joseph vom LC Therwil ebenfalls das Podest. Der EM-Bronzegewinner von 2024 kam in Rom mit einer Zeit von 13,49 Sekunden als Sechster ins Ziel und blieb damit deutlich über seiner Saisonbestzeit von 13,24 Sekunden, die er zuvor in Xiamen gelaufen war.

Gegenüber dem drittplatzierten Spanier Enrique Llopis, einem der Hauptkonkurrenten für die Europameisterschaften in Birmingham, verlor er 12 Hundertstel. Joseph haderte nach dem Rennen mit einem verpassten Start: Nach einem guten Anfang touchierte er zu tief die erste Hürde und verlor danach den Rhythmus.

"So schade", sagte der Schweizer Rekordhalter (13,07 Sekunden) im Interview mit dem SRF, "heute wäre eine persönliche Bestleistung möglich gewesen". Seine nächste Chance auf eine Verbesserung bietet sich ihm am 16. Juni beim Golden Spike Meeting in Ostrava. Die Resultate des Diamond-League-Meetings in Rom: Männer, 110 m Hürden (Wind +0,5 m/s): 1.

Trey Cunningham (USA) 12,98 Sekunden (Weltjahresbestleistung). 6. Jason Joseph (LC Therwil) 13,49 Sekunden. Frauen, Stabhochsprung: 1. Molly Caudery (GBR) 4,80 m, 2.

Nina Kennedy (AUS) 4,80 m, 3. Angelica Moser (LC Zürich) 4,80 m





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