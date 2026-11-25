AlgorithmWatch-Chefin Angela Müller warnt vor schneller KI-Entwicklung. Sie fordert mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung vor dem Gipfel in Genf im Juni.

Angela Müller, die Geschäftsleiterin von AlgorithmWatch Schweiz, warnt vor den rasanten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz und der fehlenden politischen回应. Sie beschreibt die aktuelle Debatte als stürmisch und fordert von der Schweizer Regierung mehr Sorgfalt bei der Regulierung der Technologie. Müller nimmt als eine von rund einem Dutzend Fachleuten an den Vorbereitungen für den globalen KI-Gipfel teil, der im kommenden Juni in Genf stattfinden wird.

Börsengang von Anthropic befeuert KI-Hype

Der historische Börsengang des US-KI-Unternehmens Anthropic hat den Hype um künstliche Intelligenz weiter angeheizt. Am Donnerstag schloss der erste Handelstag an der Börse mit einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar. Dies markiert den erstmaligen Börsennotstand eines sogenannten Frontier-Labors, also eines der weltweit führenden KI-Forschungslabore. Diese finanzielle Wucht unterstreicht das exponentielle Wachstum des Sektors, das jedoch kaum von entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen begleitet wird.

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Regulierungsdefizit in Kalifornien und Deutschland

In Kalifornien, dem Zentrum der amerikanischen Tech-Branche, hinkt die Regierung der technologischen Entwicklung hinterher. Kalifornische Behörden verbannten kurzfristig die autonomen Robotertaxis des Marktführers aufgrund von Sicherheitsbedenken. Obwohl selbstfahrende Autos und KI-Werbung allgegenwärtig sind, existiert in der Schweiz bisher kein konkreter Gesetzesentwurf zur Regulierung. Der Bundesrat plant lediglich die Übernahme der KI-Konvention des Europarats, wobei die Vernehmlassung erst im Frühling beginnen soll.

Protest gegen Rechenzentren wächst weltweit

Gegen die massive Ausweitung der KI-Infrastruktur wächst sowohl in den USA als auch in der Schweiz Widerstand. In den USA setzten sich Gegner von Rechenzentren bei 46 von 47 lokalen Abstimmungen während der Midterms durch. Das Stadtparlament von San Francisco verlängerte sein Moratorium für neue Rechenzentren bis September 2027. Die Bevölkerung kritisiert den hohen Strom- und Wasserverbrauch dieser riesigen Gebäude in ihren Nachbarschaften, während der gesellschaftliche Nutzen für den Einzelnen oft unklar bleibt.

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Schaffhausen verschärft Auflagen für Infrastruktur

In der Schweiz hat sich der Konflikt um die digitale Infrastruktur ebenfalls zugespitzt. In der Gemeinde Beringen im Kanton Schaffhausen entstehen zwei Rechenzentren für große Cloud-Anbieter, was zu Protestcamps und einer Petition führte. Die Verunsicherung in der Bevölkerung war groß genug, dass Schaffhausen nun die schweizweit schärfsten Auflagen für solche Projekte erlassen hat. In den meisten anderen Kantonen gelten jedoch weiterhin nur allgemeine Bauvorschriften, was Müller als unzureichend betrachtet.

Forderung nach ganzheitlicher KI-Strategie

Angela Müller betont, dass die Schweiz trotz der fehlenden Zeit für ein eigenes Gesetz eine verantwortungsvolle Rolle spielen muss. Sie fordert eine ganzheitliche Strategie, die untersucht, welche Auswirkungen die Technik auf die Gesellschaft und die Demokratie hat. Ohne mehr Mitsprache der Bevölkerung droht die Debatte weiter zu polarisieren, während sich wenige Akteure reich werden. Mit Swissnex und der Stiftung Mercator Schweiz bereitet sie die Positionen vor, um im Juni in Genf globale Regeln für eine sichere KI-Entwicklung zu diskutieren.