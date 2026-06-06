Andy Warhol‑Unterschrift auf 1978er Speisekarte sorgt für Bares‑für‑Rares‑Bieterfieber

Ein ehemaliger Küchenchef aus Brunnen brachte bei Bares für Rares eine von Andy Warhol signierte Speisekarte aus 1978 ein. Experten bestätigten die Echtheit und das Bietergefecht endete bei 1 800 Euro.

Sepp aus Brunnen, ein ehemaliger Küchenchef am Vierwaldstättersee, trat in der ZDF-Trödelshow Bares für Rares mit einem außergewöhnlichen Schatz an. Er präsentierte eine originale Speisekarte aus dem Jahr 1978, die von dem Pop‑Art ‑Meister Andy Warhol handschriftlich signiert wurde.

Der Hintergrund der Unterschrift ist ebenso skurril wie faszinierend: Am 24. Mai 1978 hatte Sepp ein exklusives Dinner für Warhol und weitere prominente Gäste zubereitet. Auf dem Menü standen Gänsestopfleber, Ochsenschwanzsuppe, Kalb, eine üppige Käseplatte und ein Soufflé mit heißen Früchten. Nach dem Mahl wurde Sepp in den Speisesaal gebeten, wo ihm ein Gast die Frage stellte, ob er ein Autogramm von Warhol wolle.

Ohne zu zögern nahm er den grünen Kugelschreiber und erhielt so ein kleines Kunstwerk, das später zu einem begehrten Sammlerstück wurde





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