Andy-Warhol-Signatur macht einfache Speisekarte zum wertvollen Unikat bei Bares für Rares

Eine unscheinbare Menükarte wird bei der ZDF-Show Bares für Rares zum Star: Der Pop-Art-Künstler Andy Warhol hatte sie nach einem Dinner 1978 signiert und mit einem versteckten Porträt versehen. Der Experte bestätigt die Echtheit, und die Händler liefern sich ein Bietergefecht, das den Schätzpreis deutlich übertrifft.

Bei der ZDF -Sendung Bares für Rares sorgte eine unscheinbare Speisekarte für Aufsehen, weil sie eine persönliche Widmung des berühmten Pop-Art -Künstlers Andy Warhol trägt. Der Verkäufer Sepp aus Brunnen am Vierwaldstättersee, ehemaliger Küchenchef und Gastronom, hatte das Menü für Warhol und weitere Gäste im Mai 1978 in Zürich zubereitet.

Nach dem Dinner wurde ihm die Möglichkeit geboten, ein Autogramm zu erhalten, und Warhol signierte die Menükarte mit einem grünen Kugelschreiber, wobei er das Wort Diner künstlerisch umrahmte und sein Profil darin versteckte. Diese persönliche Note machte die Karte zu einem einmaligen Unikat. Der Experte Detlev Kümmel bestätigte die Echtheit der Handsignatur und schätzte den Wert auf 600 bis 700 Euro, während der Verkäufer zunächst nur 400 Euro erhoffte.

Im Händlerraum wurde die Karte von allen Händlern begeistert aufgenommen, und es entbranntes ein reger Bieterwettbewerb. Das Startgebot von 250 Euro schnellte über die 1000-Euro-Marke hinaus, bis Daniel Meyer schließlich 1800 Euro bot und den Zuschlag erhielt. Der Verkäufer zeigte sich über den erzielten Preis hocherfreut. Der Experte hob hervor, dass Warhol bereits 1978 eine Ikone war und heute als Weltgröße der Kunst gilt, was die historische Bedeutung des Objekts unterstreicht.

Die Sendung verdeutlichte, wie alltägliche Gegenstände durch Berührung mit prominenten Persönlichkeiten zu wertvollen Sammlerstücken werden können





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