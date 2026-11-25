Andy Taylor, Gitarrist von Duran Duran, ist mit 65 Jahren an Prostatakrebs gestorben. Familie und Band bestätigten den Tod in einer Erklärung.

Der frühere Gitarrist der britischen Band Duran Duran, Andy Taylor, ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Nach Angaben seiner Familie und der aus Birmingham stammenden Band starb Taylor am Montag zu Hause im Kreis seiner Angehörigen. Die Todesnachricht wurde in einer Erklärung am Mittwochabend veröffentlicht.

Die Erklärung spricht von einem langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs. Taylor sei friedlich gestorben, heisst es in der Mitteilung, die sowohl im Namen der Familie als auch der Band verfasst wurde. Ein genaues Datum des Todes nennt die Erklärung nicht.

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Krebserkrankung seit der Hall-of-Fame-Feier

Andy Taylor hatte seine Krebserkrankung bereits vor gut vier Jahren öffentlich gemacht. Er tat dies bei der Einführungszeremonie von Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles. Die Band wurde damals in die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen.

In einem Brief, der bei der Veranstaltung vorgelesen wurde, schrieb Taylor, dass seine Krankheit unheilbar sei. Der Brief machte deutlich, wie schwer seine Situation damals war. Die Mitteilung von damals bildete damit den Hintergrund für die nun bekanntgewordene Todesnachricht.

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Gitarrist der Band in den 1980er Jahren

Taylor war am Start der New-Wave-Band in den 1980er Jahren als Gitarrist beteiligt. Duran Duran zählte in dieser Zeit zu den erfolgreichsten Popbands und gilt als einer der Initiatoren der Poprock-Richtung New Romantic. Die Band um Sänger Simon Le Bon veröffentlichte Popklassiker wie 'Girls On Film', 'The Wild Boys' und 'Hungry Like the Wolf'.

Taylor verliess die Band im Jahr 2006. Den Ausstieg vollzog er im Streit während einer US-Tournee. Nach damaliger Darstellung war zwischen ihm und den anderen vier Bandmitgliedern eine 'unüberbrückbare Kluft' entstanden, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machte.

Erklärung der Familie und offene Fragen

Die Familie und Duran Duran haben mit ihrer gemeinsamen Erklärung den Tod des früheren Gitarristen bestätigt. Die Mitteilung betont vor allem den privaten Rahmen des Todes, also den Tod zu Hause im Kreis der Familie. Weitere öffentliche Termine, Trauerfeiern oder Pläne der Band nennt die Erklärung nicht.

Für Fans und Beobachter bleibt damit vor allem die Bilanz eines Musikers, der die Band in ihrer erfolgreichsten Phase begleitete. Die Stationen reichen von den Anfängen in den 1980er Jahren über die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame bis zum Ausstieg im Jahr 2006. Der Tod Taylors markiert das Ende dieses Kapitels.