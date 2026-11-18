Der Freeski-Rekordhalter Andri Ragettli verzichtet auf die kommende Saison aus gesundheitlichen Gründen. Der 28-Jährige betont, dass es sich um eine Pause und nicht um einen Rücktritt handelt.

Der Schweizer Freeski-Star Andri Ragettli hat bekanntgegeben, dass er die anstehende Wettkampfsaison im kommenden Winter nicht bestreiten wird. Der 28-jährige Athlet aus dem Kanton Graubünden unterzieht sich dieser Entscheidung einem body-internen Druck, der eine sofortige Reduzierung der physischen Belastung erforderte. Ragettli versichert jedoch ausdrücklich, dass diese Maßnahme keinen Rücktritt aus dem Leistungssport bedeutet, sondern eine strategische Pause zur Regeneration darstellt.

Rekordmarke und physische Grenzen

Andri Ragettli gilt als einer der konstantesten und erfolgreichsten Skifahrer seiner Disziplin. Seit seinem Debüt im Weltcup mit 15 Jahren hat er eine beeindruckende Karriere aufgebaut, die sich in 33 Podestplatzierungen niederschlägt. Diese Anzahl stellt einen neuen Rekord in der Geschichte des Sports dar. Trotz dieser sportlichen Erfolge führte die kumulierte Belastung über die Jahre dazu, dass sein Körper im aktuellen Sommer ein klares Signal zur Entspannung gab. Der Athlet selbst beschrieb die Situation so, dass er gezwungen sei, einen Gang herunterzuschalten, um langfristige Schäden zu vermeiden.

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Kein Rücktritt, sondern neue Motivation

Obwohl der Verzicht auf die Weltcupsaison für viele Beobachter überraschend kam, betont Ragettli seine unveränderte Leidenschaft für das Skifahren. In einem offiziellen Kommuniqué heißt es, dass der Sportler sich neuen Herausforderungen auf den Ski widmen möchte. Diese Aussage wird von ihm persönlich untermauert, indem er erklärt, dass seine Liebe zum Sport intakt geblieben ist. Es handelt sich bei der aktuellen Entscheidung also nicht um ein Ende seiner Karriere, sondern um einen Marschhalt, der ihm die Möglichkeit geben soll, sich mental und physisch zu erholen.

Emotionale Betroffenheit des Athleten

Doch die Entscheidung fiel Andri Ragettli nicht leicht. In einem Moment der Ehrlichkeit gestand er, dass es ihm das Gefühl gab, als bräche für ihn eine ganze Welt zusammen. Diese emotionale Reaktion unterstreicht die Tiefe seiner Verpflichtung zum Leistungssport und die Schwierigkeit, hochkarätige Wettkämpfe auszusetzen. Die Abwägung zwischen der persönlichen Gesundheit und dem sportlichen Ehrgeiz war dabei entscheidend. Der Schritt der Pause wird als notwendig erachtet, um die Zukunftsfähigkeit seiner Karriere zu sichern, anstatt das bestehende Leistungsniveau durch Überlastung zu gefährden.

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Perspektive auf die Winterspiele 2030

Trotz der aktuellen Pause ist die Perspektive auf die nächsten großen internationalen Wettkämpfe nicht verloren. Die nächsten Olympischen Winterspiele sind für den Februar 2030 in den französischen Alpen angesetzt. Ragettli bleibt also ein potenzieller Kandidat für diese Veranstaltung, vorausgesetzt, seine Erholungsphase verläuft erfolgreich und er findet zurück in die Wettkampfform. Die Planung der kommenden Jahre wird sich nun primär auf Regeneration und sanftes Aufbau-Training konzentrieren, statt auf die unmittelbare Wettkampfserie.

Reaktion der Sportgemeinschaft

Die Entscheidung von Andri Ragettli löst in der Sportwelt unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige die Notwendigkeit der gesundheitlichen Vorsorge betonen, anderen vermissen die sportliche Leistung im Weltcup. Die Tatsache, dass der Bündner Athlet trotz der Pause weiter trainieren will, signalisiert der Gemeinschaft, dass er sich nicht vom Sport verabschiedet. Vielmehr soll die Qualität seiner Rückkehr gesteigert werden, wenn er nach der Ruhephase wieder an den Start geht. Dies zeigt die Professionalität im modernen Spitzensport, wo die Prävention von Verletzungen und Burnout eine zentrale Rolle spielt.