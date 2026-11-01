CH
Advertisement
Sports

Andrea Pinamonti Lazio Rom gegen Cagliari Calcio Update

20min#50 in Switzerland
Andrea Pinamonti Lazio Rom gegen Cagliari Calcio Update
Diego Pinamonti · Lazio Rom · Cagliari Calcio
Advertisement

Aktuelles zum Spiel zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio. Tore, Wechsel und Ereignisse im Überblick. Andrea Pinamonti ersetzt Mattia Zaccagni.

Im laufenden Fußballspiel zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio hat sich der Spielstand auf 2:1 für den Gastgeber entwickelt. Andrea Pinamonti erzielte das entscheidende Tor für Lazio Rom. Er kopfte den Ball aus kürzester Distanz in die Tormitte. Die Vorlage für diesen Treffer kam von Alfonso Pedraza.

Pinamonti Ersetzt Verletzten

Andrea Pinamonti kam für Mattia Zaccagni ins Spiel. Dieser Wechsel geschah aufgrund einer Verletzung von Zaccagni. Der Einsatz von Pinamonti zeigt die taktische Anpassung von Lazio Rom. Das Team versucht die Führung zu halten und den Gegner unter Druck zu setzen.

Also read– ZSC Lions im Ticker: Erster gegen Letzter: Brillieren die ZSC Lions auch im Derby gegen Kloten?

Wechsel Und Freistöße

Es gab mehrere Wechsel im Verlauf der Partie. Danilo Cataldi kam für Reda Belahyane für Lazio Rom. Diogo Leite ersetzte Oliver Provstgaard in der Defensive. Bei Cagliari Calcio kam Yael Trepy für Daniel Maldini. Paul Mendy ersetzte M'Bala Nzola für Cagliari.

Kampf Um Die Ballbesitzverhältnisse

Beide Mannschaften kämpften intensiv um die Ballbesitzverhältnisse. Es gab zahlreiche Fouls und Freistöße. Michel Adopo von Cagliari bekam einen Freistoß zugesprochen. Gustav Isaksen von Lazio Rom wurde im rechten Flügelbereich gefoult. Adam Obert und Jacopo Fazzini von Cagliari waren ebenfalls in Fouls verwickelt.

Advertisement

Tor Zum Ausgleich Vorher

Zuvor hatte Gustav Isaksen für Lazio Rom den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Er traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte nach oben rechts. Die Vorlage für dieses Tor kam von Tijjani Noslin. Dieser Moment war entscheidend für den weiteren Verlauf des Spiels.

Spielstand Und Nachspielzeit

Der vierte Offizielle kündigte eine Minute Nachspielzeit an. Alessandro Romano von Cagliari bekam mehrere Freistöße zugesprochen. Die Partie bleibt spannend bis zum Ende. Die Fans verfolgen jeden Ballkontakt mit großer Aufmerksamkeit. Lazio Rom verteidigt ihre Führung konsequent.

20min#50 in Switzerland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Diego Pinamonti Lazio Rom Cagliari Calcio Giuseppe Meazza Matteo Zaccagni

More on Sports

See all

Polizeirazzien in Italien nach Ausschreitungen und neue härtere Strafen

Nach den jüngsten Unruhen in Mailand und Rom hat die Polizei in 23 italienischen Städten 60 Durchsuchungen durchgeführt, um Personen zu identifizieren, die zu Gewalt in sozialen Netzwerken aufgerufen haben. Parallel dazu hat die Regierung einen Erlass verabschiedet, der härtere Strafen für gewalttätige Demonstranten, einen neuen Straftatbestand für die Beteiligung an Protesten und die finanzielle Haftung der Eltern vorsieht. Der Text kontrastiert diese Maßnahmen mit der Wahrnehmung ungleicher Justizpraktiken im Vergleich zu anderen Ländern.

nau_live

Neuesten Nachrichten · Switzerland

See all
Up nextPolizeirazzien in Italien nach Ausschreitungen und neue härtere Strafen