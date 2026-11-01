Andrea Pinamonti Lazio Rom gegen Cagliari Calcio Update

Aktuelles zum Spiel zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio. Tore, Wechsel und Ereignisse im Überblick. Andrea Pinamonti ersetzt Mattia Zaccagni.

Im laufenden Fußballspiel zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio hat sich der Spielstand auf 2:1 für den Gastgeber entwickelt. Andrea Pinamonti erzielte das entscheidende Tor für Lazio Rom. Er kopfte den Ball aus kürzester Distanz in die Tormitte. Die Vorlage für diesen Treffer kam von Alfonso Pedraza.

Pinamonti Ersetzt Verletzten

Andrea Pinamonti kam für Mattia Zaccagni ins Spiel. Dieser Wechsel geschah aufgrund einer Verletzung von Zaccagni. Der Einsatz von Pinamonti zeigt die taktische Anpassung von Lazio Rom. Das Team versucht die Führung zu halten und den Gegner unter Druck zu setzen.

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Wechsel Und Freistöße

Es gab mehrere Wechsel im Verlauf der Partie. Danilo Cataldi kam für Reda Belahyane für Lazio Rom. Diogo Leite ersetzte Oliver Provstgaard in der Defensive. Bei Cagliari Calcio kam Yael Trepy für Daniel Maldini. Paul Mendy ersetzte M'Bala Nzola für Cagliari.

Kampf Um Die Ballbesitzverhältnisse

Beide Mannschaften kämpften intensiv um die Ballbesitzverhältnisse. Es gab zahlreiche Fouls und Freistöße. Michel Adopo von Cagliari bekam einen Freistoß zugesprochen. Gustav Isaksen von Lazio Rom wurde im rechten Flügelbereich gefoult. Adam Obert und Jacopo Fazzini von Cagliari waren ebenfalls in Fouls verwickelt.

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Tor Zum Ausgleich Vorher

Zuvor hatte Gustav Isaksen für Lazio Rom den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Er traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte nach oben rechts. Die Vorlage für dieses Tor kam von Tijjani Noslin. Dieser Moment war entscheidend für den weiteren Verlauf des Spiels.

Spielstand Und Nachspielzeit

Der vierte Offizielle kündigte eine Minute Nachspielzeit an. Alessandro Romano von Cagliari bekam mehrere Freistöße zugesprochen. Die Partie bleibt spannend bis zum Ende. Die Fans verfolgen jeden Ballkontakt mit großer Aufmerksamkeit. Lazio Rom verteidigt ihre Führung konsequent.