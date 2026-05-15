Andrea Glauser spricht über Zwangspause und Heim-WM, Stars leiten Seeländisches Schwingfest, Schweiz erfolgreich im Berglauf, Jenson Schmid trainiert hart für Snooker-Profi

In den letzten fünf Jahren war Andrea Glauser ein sicherer Wert in der Schweizer Eishockey-Nati. Mit der Nationalmannschaft gewann der Gottéron-Verteidiger 2024 und 2025 jeweils die Silbermedaille an der WM. Der grosse Höhepunkte, die Heim-WM in Zürich und Freiburg, verpasst Glauser indes wegen einer Verletzung. Im 'Sportpanorama' spricht der 30-Jährige mit Rainer M. Salzgeber über seine Zwangspause und das Turnier vor der Haustüre. Zudem in der Sendung: Am Seeländischen Schwingfest teilen sich die zurückgetretenen Stars den Job als technische Leiter der Gastgeber. Christian Stucki als Coach, Florian Gnägi als Einteiler. Seit Jahren gehört die Schweiz zu den besten fünf Nationen im Berglauf. Unsere Reportage zeigt, dass nicht nur die Ausdauer entscheidend ist, sondern auch die richtige Technik, vor allem beim Bergablaufen. Der 16-jährige Jenson Schmid hat sein Leben voll auf den Snooker-Sport ausgerichtet und trainiert 6 bis 8 Stunden täglich. Mit Erfolg: Schon heute schlägt der Gymnasiast Gegner, die viel älter sind als er.

In den letzten fünf Jahren war Andrea Glauser ein sicherer Wert in der Schweizer Eishockey-Nati . Mit der Nationalmannschaft gewann der Gottéron-Verteidiger 2024 und 2025 jeweils die Silbermedaille an der WM.

Der grosse Höhepunkte, die Heim-WM in Zürich und Freiburg, verpasst Glauser indes wegen einer Verletzung. Im 'Sportpanorama' spricht der 30-Jährige mit Rainer M. Salzgeber über seine Zwangspause und das Turnier vor der Haustüre.

Zudem in der Sendung: Am Seeländischen Schwingfest teilen sich die zurückgetretenen Stars den Job als technische Leiter der Gastgeber. Christian Stucki als Coach, Florian Gnägi als Einteiler. Seit Jahren gehört die Schweiz zu den besten fünf Nationen im Berglauf. Unsere Reportage zeigt, dass nicht nur die Ausdauer entscheidend ist, sondern auch die richtige Technik, vor allem beim Bergablaufen.

Der 16-jährige Jenson Schmid hat sein Leben voll auf den Snooker-Sport ausgerichtet und trainiert 6 bis 8 Stunden täglich. Mit Erfolg: Schon heute schlägt der Gymnasiast Gegner, die viel älter sind als er





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