Andina Jucker und Sarah Hans überqueren im Dezember 2027 den Atlantik

Die Spitalmitarbeiterinnen Andina Jucker und Sarah Hans starten im Dezember 2027 mit dem Projekt SeaHer zur Atlantiküberquerung. Das harte Training zielt auf Frauenrechte ab.

Die Pflegeexpertinnen Andina Jucker und Sarah Hans bereiten sich derzeit intensiv auf eine der extremsten sportlichen Herausforderungen vor, die die Menschheit kennt. Beide Teammitglieder, die derzeit beruflich im Spital Winterthur tätig sind, haben sich vorgenommen, den Atlantik im Dezember 2027 mit einem spezialisierten Ruderboot zu überqueren. Dieses ambitionierte Projekt trägt den Namen SeaHer und dient als Plattform, um öffentliches Bewusstsein für die Themen Frauenrechte und Frauengesundheit zu schaffen. Die Route für diese rund 4800 Kilometer lange Reise führt von der spanischen Insel La Gomera über den Ozean bis zur karibischen Insel Antigua.

Start am 1. Dezember 2027 auf La Gomera

Das geplante Datum für den Start der Atlantiküberquerung ist fest im Dezember 2027 angesetzt, wobei die Teilnehmenden mit einer Reisedauer von ungefähr 45 Tagen rechnen müssen. Die Reise startet auf La Gomera, einer der Kanarischen Inseln, und endet in Antigua, wo die beiden Freundinnen nach dieser enormen physischen und mentalen Belastung ankommen sollen. Dieses Rennen ist Teil des World's Toughest Row, welches von den Organisatoren als das härteste Ruderrennen der Welt bezeichnet wird. Bisher haben nur 65 Frauenteams diese spektakuläre Überquerung erfolgreich absolviert und damit eine historische Hürde überwunden.

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Vorbereitung ohne sportliche Vorerfahrung

Obwohl Andina Jucker und Sarah Hans bereits vor etwa 20 Jahren eng befreundet wurden und gemeinsam Abenteuer wie die Durchwanderung des Annapurna-Gebirges im Himalaya in Nepal erlebt haben, fehlte beiden jegliche Erfahrung im Rudersport, bevor sie den Plan fassten. Jucker arbeitet als Expertin in der Notfallpflege, während Hans als Pflegeexpertin in der Chirurgie tätig ist. Die Initiative zur Teilnahme ging ursprünglich von Jucker aus, die durch einen Bericht auf das Rennen aufmerksam wurde und die Idee hatte, etwas zu tun, das man im normalen Leben kaum je vorfindet. Hans war dieser Herausforderung zunächst skeptisch gegenüber, da sie diese als zu groß empfand, doch die Begegnung mit einem Freund, der im aktuellen Jahr am Wettkampf teilnimmt, ließ das Vorhaben plötzlich realistischer erscheinen.

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Sicherheit vor Geschwindigkeit

Die beiden Teammitglieder haben sich im Februar dieses Jahres offiziell für das Rennen angemeldet, nachdem sie lange Pro-und-Kontra-Listen erstellt und sich mit erfahrenen sowie zukünftigen Teilnehmenden ausgetauscht hatten. Eine der wichtigsten Maximen auf See ist, dass die Sicherheit stets vor der Geschwindigkeit geht, was bedeutet, dass sie bei starkem Wellengang einen stabilisierenden Schirm ins Wasser lassen werden. Dieser Schirm verlangsamt zwar die Fahrt, verhindert jedoch das Kentern des Bootes, was im Gegensatz zu einem schnellen, aber riskanten Tempo steht. Die Mütter der beiden Frauen waren anfangs skeptisch, akzeptierten die Teilnahme jedoch, als sie sahen, wie gründlich die Vorbereitungen und das Training durchlaufen werden.

Logistik in engstem Raum über tausend Kilometer

Das Ruderboot, das Jucker und Hans von früheren Teilnehmern gekauft haben, ist ungefähr acht Meter lang und bietet auf dem Heck zwei Kabinen, wobei eine davon die Technik, Navigation und den Funk beherbergt. Zwischen den beiden Sitzen sind die Kabinen angeordnet, und der verfügbare Stauraum für persönliche Gegenstände ist extrem gering, da alles, von Lebensmitteln über Ersatzmaterial bis hin zu Hygieneartikeln, unter den Sitzen oder in seitlichen Fächern Platz finden muss. Die beiden Frauen betonen, dass Gewicht auf dem Wasser jede Menge ausmacht, weshalb sie nur das Nötigste mitführen. Ob sie tatsächlich in den geplanten 45 Tagen ankommen, hängt stark von unberechenbaren Faktoren wie Wetter, Strömungen und möglichen technischen Defekten ab, weshalb sie flexible Zeitpläne einhalten werden.