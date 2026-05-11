Anderi Liga 2.0 - Die neue Normalität von FC Sion,FCA Thun-Maßnahmen, Cupfinal und mehr

Sven Forster und Fabian Ruch kehren am Mikrofon zurück und diskutieren in dieser Folge des Fussball-Podcasts "Anderi Liga 2.0" über das ungewohnt stabile FC Sion, das zu einem Spitzenteam avancierte und zuletzt den Trainer nicht umstreite. Sie spekulieren darüber, wie ein Team, das vor 25 Jahren im Chaos steckte, den FC Thun und die Konkurrenz sieht in den Thurnern möglicherweise eine Skandale und eine Wettbewerbsverzerrung. Darüber hinaus werden die Mueller controversies in Prag und die Champions League-Entscheidungen durch die Schiedsrichter diskutiert, nicht zuletzt weil Bayern München wieder benachteiligt wurde. Ein weiteres Thema behandelt die absurde Fan-Petition mit rund 75 Millionen Unterschriften, die gegen Kylian Mbappé bei Real Madrid lanciert wurde und im Podcast eine klare Absage erhält. Es werden auch die grössten Fussball-Nationen diskutiert und analyzed, neben einem Bericht über die WM in Katar von Marco Reus und anderen Personen.

Sven Forster und Fabian Ruch kehren am Mikrofon zurück und berichten in ihrer neuesten Folge des Fussball-Podcasts "Anderi Liga 2.0" über ein ungewohnt stabiles FC Sion, das zu einem Spitzenteam avancierte und zuletzt swich den Trainer nicht umstreitet.

Sie diskutieren darüber, wie ein Team, das vor 25 Jahren im Chaos steckte, jetzt mit Plan und Verstand Fussball spielt. Darüber hinaus spekulieren sie über den FC Thun, dessen Ibiza-Trip Folge hatte und die Konkurrenz sieht in den Thurnern möglicherweise eine Skandale und eine Wettbewerbsverzerrung. Der GC-Debakel und die Abstiegsangst des Rekordmeisters, den GC Zürich, sind weitere Themen in der Folge.

Darüber hinaus werden die Mueller controversies in Prag und die Champions League-Entscheidungen durch die Schiedsrichter diskutiert, nicht zuletzt weil Bayern München wieder benachteiligt wurde. Ein weiteres Thema behandelt die absurde Fan-Petition mit rund 75 Millionen Unterschriften, die gegen Kylian Mbappé bei Real Madrid lanciert wurde und im Podcast eine klare Absage erhält.

Es werden auch die grössten Fussball-Nationen diskutiert und analyzed und Sven und Fabian die WM in Katar vor einer Reihe von spannenden Spielen hatefuls Voliere mit all den Lachkolonnen und Trommelstuten





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