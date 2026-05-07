Analyse der Sturmschäden im Kanton Neuenburg und Lehren für die Prävention

Eine Untersuchung des extremen Unwetters vom 24. Juli 2023 zeigt, dass bauliche Schwächen und Kostenoptimierung die Schäden in La Chaux-de-Fonds massiv verstärkten.

Der 24. Juli 2023 wird in der Geschichte des Kantons Neuenburg als ein Tag extremer Zerstörung in Erinnerung bleiben. An diesem Tag zog eine gewaltige Gewitter-Superzelle aus der französischen Region Doubs über den Neuenburger Jura bis hin in den Berner Jura.

Besonders in La Chaux-de-Fonds entfaltete das Unwetter seine volle, zerstörerische Kraft. Mit gemessenen Böen von bis zu 217 km/h wurden die gängigen SIA-Vorgaben zur Windfestigkeit von Gebäuden nicht nur erreicht, sondern massiv übertroffen. Die Bilanz dieses Ereignisses war verheerend: Eine Person verlor ihr Leben, über vierzig Menschen wurden verletzt und die finanziellen Schäden an Gebäuden beliefen sich auf rund 130 Millionen Schweizer Franken.

Laut MeteoSchweiz handelte es sich hierbei um ein komplexes hybrides Ereignis, das sowohl Merkmale von heftigen Fallböen als auch Tornadoaktivitäten aufwies. Eine tiefergehende Auswertung der Schäden zeigt jedoch, dass die reine Intensität des Windes nicht die einzige Ursache für das enorme Ausmass der Zerstörung war. Ein entscheidender Faktor war der sogenannte Trümmerschlag. Hierbei wurden Bauteile von einem Gebäude abgerissen und wie Geschosse in benachbarte Strukturen geschleudert, was eine Kettenreaktion von Schäden auslöste.

Interessanterweise ergab die Analyse, dass neuere Gebäude in einigen Fällen stärker beschädigt wurden als ältere Bausubstanzen. Dies liegt vor allem an modernen, leichteren Bauweisen und zeitgenössischen Fassadensystemen, die zwar ästhetisch ansprechend und energetisch effizient sind, aber unter extremem Druck versagen können. Insbesondere Elemente wie Sonnenschutz-Storen oder Photovoltaikanlagen erwiesen sich als Schwachstellen, da sie bei unzureichender Befestigung leicht abreissen und so selbst zu gefährlichen Trümmern werden. Im Gegensatz dazu zeigten gut unterhaltene und massiv gebaute Gebäude eine deutlich höhere Widerstandsfähigkeit.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer verbesserten Prävention im Bauwesen. Es ist essenziell, dass künftig robustere Bauweisen und widerstandsfähigere Gebäudehüllen implementiert werden. Fachgerecht befestigte Bauteile sind kein Luxus, sondern eine notwendige Sicherheitsmassnahme, um das Risiko von Trümmerschlag zu minimieren.

Zudem müssen topografische Besonderheiten, wie die exponierte Lage vieler Gebäude im Jura, bereits in der Planungsphase stärker gewichtet werden. Es ist ein besorgniserregender Trend erkennbar, dass im modernen Bauwesen die Kostenoptimierung oft Vorrang vor der baulichen Widerstandsfähigkeit hat. Fachleute mahnen daher an, dass die Qualität in der Planung, der Materialwahl und der Ausführung wieder in den Fokus rücken muss, um eine nachhaltige und sichere Siedlungsentwicklung zu gewährleisten. Trotz aller Präventionsmassnahmen gibt es eine Grenze dessen, was baulich abgewehrt werden kann.

Bei extremen Ereignissen wie jenem vom Juli 2023 greift das soziale Sicherungssystem der Kantonalen Gebäudeversicherungen. Hier spielt die Interkantonale Risikogemeinschaft Elementar (IRG) eine zentrale Rolle. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 sorgt sie für eine solidarische Schadenfinanzierung zwischen den Kantonen, sodass auch bei lokal begrenzten, aber extrem teuren Naturereignissen die finanzielle Last verteilt wird.

Die Notwendigkeit eines solchen Systems wird durch die Statistiken deutlich: Im Jahr 2023 überstieg die Gesamtsumme der Gebäudeschäden durch Naturereignisse in der Schweiz mit 342 Millionen Franken den Durchschnitt der letzten zehn Jahre um beachtliche 27 Prozent. Während Feuerschäden im langfristigen Mittel stabil bleiben, ist bei den Elementarschäden eine volatile Tendenz zur Steigerung festzustellen, was die Bedeutung von Prävention und solidarem Versicherungsschutz weiter verstärkt





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sturm Neuchâtel Prävention Bauqualität Versicherungsschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So viele Datenschutzfälle wie noch nie im Kanton LuzernDie Datenschutzbeauftragte des Kantons Luzern hat 2025 insgesamt 483 neue Geschäftsfälle bearbeitet. Das sind 24 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchststand, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Read more »

Aargauer Parlament will «Verwaltungsbremse» beim KantonIm Kanton Aargau soll eine «Verwaltungsbremse» in der Kantonsverfassung verankert werden. Der Grosse Rat hat am Dienstag eine entsprechende Motion aus den Reihen von SVP und FDP gegen den Willen des Regierungsrats gutgeheissen.

Read more »

Aargauer Parlament will «Verwaltungsbremse» beim KantonIm Kanton Aargau soll eine 'Verwaltungsbremse' in der Kantonsverfassung verankert werden. Der Grosse Rat hat am Dienstag eine entsprechende Motion aus den Reihen von SVP und FDP gegen den Willen des Regierungsrats gutgeheissen.

Read more »

Kanton Solothurn lehnt Monitoring zu sexualisierter Gewalt abDer Kantonsrat von Solothurn hat mit 68 Nein- und 25 Ja-Stimmen gegen ein Monitoring zu sexualisierter Gewalt gestimmt. Die Grünen hatten das Monitoring vorgeschlagen, um Handlungsbedarf zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu entwickeln. Die Mehrheit sah darin jedoch keinen ausreichenden Erkenntnisgewinn und argumentierte, dass es keine effektive Lösung gegen sexualisierte Gewalt darstelle.

Read more »

Thuner Stadtplanerin wechselt zum KantonSusanne Szentkuti, die Co-Leiterin des Thuner Planungsamts, wechselt zum Kanton Bern. Ab November 2026 leitet sie die Abteilung Naturförderung im Amt für Landwirtschaft und Natur, wie die Stadt Thun und der Kanton Bern am Dienstag mitteilten.

Read more »

Kita in Bern nach Vorwürfen gegen Betreuer: Externe Analyse zeigt organisatorische MängelNach zwei Vorfällen von unangemessener Berührung durch einen Betreuer in einer Berner Kita wurde eine externe Analyse durchgeführt. Die Untersuchung zeigt, dass die Kita-Leitung zu zentralisiert war und klare Meldeprozesse fehlten. Das Unternehmen setzt nun Massnahmen um, darunter ein Schutzkonzept mit Kinderschutz Schweiz, Schulungen und eine angepasste Führungsstruktur.

Read more »