Analyse der PKS 2025: Cannabis-Legalisierung verändert Struktur der Kriminalität

Die neue Polizeiliche Kriminalstatistik belegt einen massiven Rückgang der Cannabis-Straftaten und eine gezielte Verlagerung der Strafverfolgung auf den illegalen Handel.

Die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 durch das Bundeskriminalamt am 20. April 2026 markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Analyse der deutschen Sicherheitslage, da sie erstmals belastbare Daten zur Wirkung der Cannabis-Entkriminalisierung liefert.

Die Ergebnisse sind eindeutig und belegen einen signifikanten Wandel: Die cannabisbezogenen Straftaten sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 28 Prozent zurückgegangen. Ein entscheidender Faktor hierfür ist die rechtliche Neuausrichtung durch das Konsumcannabisgesetz, welches den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene nicht mehr unter Strafe stellt. Dadurch dass diese ehemals massenhaft erfassten Besitzdelikte nun aus der Statistik verschwinden, hat sich das Bild der Kriminalität grundlegend gewandelt.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 genau 42.823 Straftaten nach Paragraf 34 KCanG registriert, wobei konsumnahe Delikte erstmals nicht mehr die Mehrheit dieser Fälle ausmachen. Die detaillierte Analyse der Zahlen offenbart eine historische Verschiebung der polizeilichen Prioritäten und der tatsächlichen Kriminalitätsstruktur. Während früher einfache Konsumenten den Großteil der Statistiken füllten, liegt der Fokus nun dort, wo das Gesetz es vorsieht: beim illegalen Markt. Konkret entfallen lediglich 4.218 Fälle auf den unerlaubten Besitz und 3.386 auf die unerlaubte Weitergabe ohne Gewinnabsicht.

Diese konsumnahen Verstöße, die etwa Mengen über der 25-Gramm-Grenze oder Verstöße gegen den Jugendschutz betreffen, machen zusammen weniger als 18 Prozent aller Cannabis-Straftaten aus. Im Gegensatz dazu dominieren nun der unerlaubte Handel mit 17.727 Fällen und der Schmuggel mit 7.366 Fällen die Statistik. Diese beiden Kategorien stellen fast 58 Prozent aller Delikte dar.

Dies ist ein klares Indiz dafür, dass der Schwarzmarkt weiterhin aktiv ist, die Strafverfolgung nun aber gezielt gegen Dealer und Schmuggler vorgeht, anstatt Ressourcen für die Verfolgung von Eigenkonsumenten zu verschwenden. Zusätzlich wurden 1.636 Fälle von unerlaubtem Anbau sowie 5.207 schwere Fälle und 998 Verbrechen registriert, was die Konzentration auf die organisierte Kriminalität unterstreicht. Über die spezifischen Cannabis-Zahlen hinaus liefert die PKS 2025 wichtige Erkenntnisse für die allgemeine Kriminalitätsentwicklung in Deutschland. Die Gesamtzahl aller Straftaten sank landesweit um 5,6 Prozent.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wies in diesem Zusammenhang auf den Effekt der Cannabis-Legalisierung hin, betonte jedoch gleichzeitig, dass der Rückgang nicht allein auf diesen statistischen Effekt zurückzuführen ist. Selbst wenn man alle Cannabis-Delikte komplett aus der Rechnung lässt, bleibt ein Rückgang der allgemeinen Kriminalität von 4,7 Prozent bestehen. Damit wird das Argument entkräftet, dass die sinkenden Zahlen lediglich ein Resultat einer buchhalterischen Änderung durch die Gesetzesreform seien.

Es handelt sich somit um einen realen Rückgang der Kriminalität, auch wenn die Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums einen Teil des Gesamteffekts beigesteuert hat. Ein besorgniserregender Trend zeigt sich jedoch im Bereich anderer illegaler Substanzen. Während die Cannabis-Zahlen sanken, stiegen die Delikte im Zusammenhang mit Kokain um 1,9 Prozent und bei Methamphetamin um 3,0 Prozent. Besonders alarmierend ist der Anstieg bei neuen psychoaktiven Substanzen, bei denen die Straftaten um 25,5 Prozent zugenommen haben.

Kriminologen hatten bereits vor der Legalisierung gewarnt, dass eine solche Verschiebung im illegalen Markt eintreten könnte. Zwar wäre eine direkte Kausalität zwischen der Cannabis-Reform und dem Anstieg dieser Substanzen voreilig, da neue psychoaktive Stoffe europaweit an Bedeutung gewinnen, dennoch senden diese Zahlen ein wichtiges Signal an die Politik. Die Reform hat zwar die polizeilichen Ressourcen effizienter verteilt und den rechtlichen Rahmen für Erwachsene neu geordnet, aber das Problem des illegalen Drogenhandels an sich nicht gelöst.

Zukünftige Evaluationen müssen daher genau beobachten, ob die Legalisierung von Cannabis unbeabsichtigt den Weg für gefährlichere Ersatzstoffe ebnet





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