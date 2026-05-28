Ana Maria Markovic über ihren ersten Film und die Fussballkultur in den USA

Ana Maria Markovic spricht über ihren ersten Film und die Fussballkultur in den USA. Sie ist stolz, den Frauenfussball in diesem Film zu repräsentieren und hat eine coole Zeit mit den Jungs im Projekt verbracht.

Ana Maria Markovic hat ihren ersten Auftritt als Schauspielerin in einem Film mit Terence Hill und Granit Xhaka absolviert. In einem Interview mit blue Sport spricht sie über den Film und die Fussball kultur in den USA .

Die Fussballerin ist auf Instagram mit über 2,8 Millionen Follower sehr beliebt. Der Film 'Socceritos' bringt den Fussball in den Wilden Westen und ist passend zur bevorstehenden WM in Nordamerika. Ana Maria Markovic ist stolz, den Frauenfussball in diesem Film zu repräsentieren und hat eine coole Zeit mit den Jungs im Projekt verbracht. Sie hat auch von ihrem ersten Jahr bei Brooklyn FC in den USA erzählt und gibt ihre Meinung über die Fussballkultur in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus zählt sie die Schweiz bei der WM zu den Favoriten und traut sich sogar, dass sie den Finaleinzug schaffen könnten. Der Kurzfilm ist ein Produkt von Denner, der es möglich gemacht hat, den Film zu realisieren





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