Ana de Armas teilt Ferienbilder aus Weggis LU mit ihren 16 Millionen Followern. Die kubanisch-spanische Schauspielerin postete mehrere Bilder aus dem Kanton Luzern, darunter Relaxen auf einem Sessel, Joggen in Sportausrüstung und Betrachten einer Schwanenfamilie mit drei Küken.

Hollywood-Star Ana de Armas tauscht den roten Teppich gegen die Luzerner Riviera – und teilt ihre Ferien am Vierwaldstättersee mit 16 Millionen Instagram -Fans. Ana de Armas teilt Ferienbilder aus Weggis LU mit ihren 16 Millionen Followern.

Die Schauspielerin wurde als Bondgirl bekannt und war zuletzt mit Tom Cruise liiert. Die kubanisch-spanische Schauspielerin postete diese Woche mehrere Bilder aus dem Kanton Luzern: Bei Relaxen auf einem Sessel, Bei Joggen in Sportausrüstung, Bei Betrachten einer Schwanenfamilie mit drei Küken. -Star offenbar im Hotel Chenot. Ob sie noch länger bleibt, ist nicht bekannt.

Mit ihren Posts sorgt sie jedenfalls dafür, dass die Luzerner Riviera derzeit bei Millionen Cap, weisses T-Shirt, null Filter-Aufwand – Ana de Armas braucht keinen roten Teppich, um zu glänzen. Instagram Sünnele mit Seeblick: Ana de Armas gönnt sich eine Auszeit in der Zentralschweizer Sonne. Instagarm Ana de Armas geniesst die malerische Kulisse des Vierwaldstättersees – mit Dampfschiff und Schweizer Flagge inklusive. Instagarm Türkisblaues Wasser, grüne Berge, idyllisches Dorf: Der Vierwaldstättersee zeigt sich von seiner schönsten Seite.

Instagram Abendrot über dem Vierwaldstättersee: Hollywood-Feeling trifft Schweizer Bergpanorama. Diese flauschige Begegnung am Ufer hat es dem Hollywoodstar offensichtlich angetan: eine Schwanenfamilie in Weggis. Weitere bekannte Rollen spielte sie in «Blade Runner 2049» (2017) und «Knives Out» (2019). Letztes Mal war sie 2025 im Actionfilm Eines der seltenen gemeinsamen Fotos: Ana de Armas und Tom Cruise verlassen gemeinsam ein Restaurant. (Archivbild) - X / @cinemaburs





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