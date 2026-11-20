ANA All Nippon Airways startet im Dezember 2026 ein exklusives Weinprogramm mit Fokus auf französische Tropfen. Die Auswahl erfolgte durch Blindverkostungen für First Class und Lounges.

Die japanische Fluggesellschaft ANA All Nippon Airways kündigt für Dezember 2026 eine signifikante Erweiterung ihres Getränkeprogramms an. Dieses neue Sortiment umfasst eine kuratierte Auswahl an Weinen, die sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Flügen sowie in den Unternehmenslounges serviert werden. Die strategische Ausrichtung des Programms legt besonderen Fokus auf europäische und insbesondere französische Weine, ergänzt durch Erzeugnisse aus Nord- und Südamerika, Ozeanien, Südafrika und Japan.

Kuratierte Weinselection nach Blindverkostungen

Detaillierte Vorbereitungen für das neue Sortiment begannen bereits vorab mit umfangreichen Blindverkostungen, die von ANA All Nippon Airways eigens organisiert wurden. Ziel war es, die höchste Qualitätsstufe für die Passagiere zu gewährleisten, ohne dass Markennamen die geschmackliche Wahrnehmung beeinflussen. Die ausgewählten Tropfen repräsentieren eine globale Palette, die traditionelle europäische Reben mit innovativen Produkten aus anderen Kontinenten verbindet. Dieser Ansatz unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, den kulinarischen Standard im Flugbetrieb konsequent zu steigern und internationale Genüsse direkt an Bord erfahrbar zu machen.

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Erweitertes Angebot in der First Class

In der Premiumkategorie First Class auf internationalen Flügen führt ANA All Nippon Airways einen speziellen japanischen Albariño-Weißwein des Weinguts Says Farm aus der Präfektur Toyama ein. Dieser Wein wurde speziell für die Bedienung in der First Class ausgewählt und dient als Begleitung zu einem japanischen Menü, das vom Küchenchef Kentaro Mura zusammengestellt wurde. Das Menü konzentriert sich auf regionale Spezialitäten aus dem Meer, um eine harmonische Kombination aus lokaler Gastronomie und Premium-Wein zu schaffen. Diese Detailtreue bei der Menüplanung zeigt den Anspruch der Fluggesellschaft, nicht nur Transport, sondern ein umfassendes Genuss-Erlebnis zu bieten.

Kontinuität durch etablierte Partner

Neben der Neuausrichtung bei den Weinen setzt die Fluggesellschaft weiterhin auf bewährte Partner wie den Champagner-Hersteller Krug. Krug-Champagner wird von ANA All Nippon Airways bereits seit der Aufnahme internationaler Flüge im Jahr 1986 serviert. Diese lange Tradition der Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung von Qualität und Beständigkeit im Serviceangebot. Die Integration des neuen Weinsortiments ergänzt diese etablierten Elemente, ohne die traditionellen Angebote zu verdrängen. Passagiere können somit auf eine Mischung aus neuer Exklusivität und historischer Kontinuität zählen, die das Image der Fluggesellschaft als Dienstleister mit hohem Anspruch festigt.

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Visuelle Identität für Green Expo 2027

Neben dem kulinarischen Programm gibt ANA All Nippon Airways auch Pläne für optische Veränderungen bekannt. Bis zu 30 Flugzeuge werden mit einer speziellen Sonderbeklebungsfolie ausgestattet, die im Zusammenhang mit der Green Expo 2027 steht. Diese Maßnahme dient der visuellen Kommunikation und der Unterstützung der zukünftigen Veranstaltung. Die Fluggesellschaft nutzt ihre Flotte auch als bewegliches Medium für Marketing und Imagepflege. Die Kombination aus modernem Weinangebot und visueller Hommage an zukünftige Events zeigt den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens in der Kundenansprache.

Interdisziplinäre Präsenz durch Sondermaschinen

Zusätzlich zur Wein- und Designstrategie bringt ANA All Nippon Airways im Dezember einen dritten Jet mit Sonderbemalung im Rahmen der Kooperation mit Pokémon an den Start. Diese Initiative verdeutlicht die vielfältigen strategischen Partnerschaften der Fluggesellschaft, die über den reinen Transport von Passagieren hinausgeht. Durch die Nutzung von Sondermaschinen schafft das Unternehmen Aufmerksamkeit und stärkt die Markenbindung bei einer breiten Zielgruppe. Die parallele Umsetzung von kulinarischen, ökologischen und kulturellen Projekten demonstriert die operative Kapazität und die langfristige Planungssicherheit von ANA All Nippon Airways im Wettbewerb um Premium-Passagiere.