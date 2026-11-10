Amtsenthebungsverfahren gegen Pete Hegseth: Repräsentantenhaus stimmt am Mittwoch ab

Das Repräsentantenhaus stimmt am Mittwoch über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Pete Hegseth ab. Im Senat wäre dafür eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Im US- Repräsentantenhaus wird am Mittwoch über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgestimmt. Der Antrag wirft dem Minister acht Verfehlungen vor, die er in seiner Amtszeit begangen haben soll.

Zu den Vorwürfen gehört der Irankrieg, den der Kongress nicht genehmigt hat. Ausserdem werden tödliche Angriffe auf mutmassliche Drogenschmuggler genannt. Hegseth weist das angestrebte Verfahren zurück.

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Wie das Impeachment im Kongress funktioniert

Das Repräsentantenhaus entscheidet zunächst darüber, ob der Antrag angenommen wird. Erst danach wird der Fall an den Senat weitergeleitet, der über eine mögliche Absetzung entscheidet.

Für eine Absetzung von Pete Hegseth wäre im Senat eine Zweidrittelmehrheit nötig. Eine einfache Mehrheit reicht hier also nicht aus, was die Hürde für den Verteidigungsminister deutlich erhöht.

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Die Demokraten dürften im Repräsentantenhaus geschlossen für das Impeachment stimmen. Ein Amtsenthebungsverfahren ist in den USA das Instrument, mit dem der Kongress hochrangige Regierungsmitglieder zur Rechenschaft ziehen kann.

Hegseth und Trump weisen den Vorstoß zurück

Pete Hegseth hat das angestrebte Verfahren als politisches Spektakel bezeichnet. Gleichzeitig erklärte er, er sei entschlossener denn je, das zu Ende zu bringen, was er begonnen habe.

US-Präsident Donald Trump stellt sich bislang hinter seinen Verteidigungsminister. Damit steht der Regierungschef im Lager des Ministers, obwohl der Antrag Trumps eigene Regierung betrifft.

Die Republikaner haben derzeit in beiden Kammern des Kongresses eine knappe Mehrheit. Diese Mehrheit ist für den Ausgang des Verfahrens entscheidend, weil sie die Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat maßgeblich beeinflussen kann.

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Ausblick auf den neuen Kongress im Januar

Der neu gewählte Kongress, der demokratisch dominiert ist, nimmt im Januar seine Arbeit auf. Bis dahin behalten die Republikaner in beiden Kammern ihre knappe Mehrheit.

Die Abstimmung am Mittwoch im Repräsentantenhaus ist damit der nächste sichtbare Schritt im Verfahren. Der weitere Verlauf hängt davon ab, wie sich die Abgeordneten und Senatoren positionieren.

Für Pete Hegseth steht viel auf dem Spiel, da das Amt des Verteidigungsministers unmittelbar betroffen ist. Für die Öffentlichkeit zeigt der Fall, wie stark die Machtverhältnisses im Kongress die Kontrolle über die Regierung bestimmen.