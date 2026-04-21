Amnesty International warnt: Menschenrechte weltweit und in der Schweiz unter Druck

In ihrem Jahresbericht 2025 kritisiert Amnesty International eine weltweite Aushöhlung des Völkerrechts und rügt die Schweiz insbesondere für Einschränkungen des Demonstrationsrechts und eine restriktive Migrationspolitik.

Der aktuelle Jahresbericht 2025 von Amnesty International zeichnet ein düsteres Bild der globalen Menschenrechtslage. Die renommierte Organisation warnt vor einer dramatischen Zunahme schwerster Völkerrecht sverbrechen, die durch das Handeln mächtiger Staaten wie Israel, der USA, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten befeuert werden.

Diese Akteure setzen durch militärische Gewalt, umfangreiche Waffenlieferungen oder direkte Unterstützung bewaffneter Akteure die internationale Ordnung unter massiven Druck. Agnès Callamard, die Generalsekretärin von Amnesty International, betont in ihrer Analyse, dass die Menschheit derzeit von transnationalen Bewegungen angegriffen werde, die den Grundrechten feindlich gegenüberstünden. Laut dem Bericht vollzieht sich eine schleichende Aushöhlung der Menschenrechte bereits seit Jahren, hat jedoch nun eine Qualität erreicht, die nicht mehr nur die Ränder des Systems betrifft, sondern den Kern der internationalen Rechtsordnung direkt attackiert. Die Schwächung internationaler Institutionen sowie gezielte Angriffe auf die Zivilgesellschaft, unabhängige Medien und zivile Protestbewegungen stellen laut Amnesty eine der besorgniserregendsten Entwicklungen unserer Zeit dar. Besonders kritisch beäugt Amnesty International auch die Schweiz, der oft ein makelloser Ruf in Sachen Menschenrechte zugeschrieben wird. Doch die NGO räumt mit diesem Mythos auf und verweist auf zahlreiche problematische Vorfälle. Im Zentrum der Kritik stehen dabei die wachsenden Einschränkungen des Demonstrationsrechts. Laut der Sprecherin Nadia Boehlen sind die Behörden dazu übergegangen, strenge Genehmigungsauflagen zu verhängen und bei Protesten unverhältnismäßig zu reagieren. Die Polizei steht hierbei unter Beschuss, da sie regelmäßig Methoden wie Einkesselungen, den Einsatz von Gummischrot, Schlagstöcken und Tränengas gegen Demonstrierende anwendet, was Amnesty als Zeichen einer gefährlichen autoritären Tendenz deutet. Dass gegen Studierende verstärkt Strafverfahren nach Protestaktionen eingeleitet wurden, wird ebenfalls als besorgniserregendes Signal gewertet, das sich in einen globalen Trend einreiht. Neben der Versammlungsfreiheit übt die Organisation auch deutliche Kritik an der Schweizer Migrationspolitik. Die Wiederaufnahme von Rückführungen nach Afghanistan sowie die zunehmenden Hürden bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine werden als Teil einer seit Jahrzehnten zu beobachtenden Verschärfung des Asylwesens identifiziert. Obwohl die Schweizer Behörden bei anderen Themen, wie etwa dem Umgang mit Diskriminierung, bereits erste Maßnahmen ergriffen haben, bleibt laut Amnesty eine erhebliche Lücke in der menschenrechtlichen Praxis bestehen. Trotz dieser alarmierenden Diagnosen gibt es jedoch einen Hoffnungsschimmer: Der Bericht unterstreicht, dass der weltweite Widerstand gegen diese autoritäre Wende wächst. Millionen von Menschen haben sich im letzten Jahr weltweit für ihre Rechte stark gemacht und gehen weiterhin für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße, was zeigt, dass der Kampf um die Menschenrechte in einer zunehmend feindseligen Welt zwar schwer, aber keineswegs aussichtslos ist





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