Amnesty International warnt: Droht eine neue Ära der Straflosigkeit?

In ihrem Jahresbericht 2025 prangert Amnesty International eine systematische Untergrabung des Völkerrechts durch mächtige Staaten an und warnt vor einem gefährlichen Zeitalter der Gewalt und Ungleichheit.

Die globale Menschenrechtslage steht laut dem aktuellen Jahresbericht 2025 von Amnesty International vor einer beispiellosen Zäsur. Die Organisation zeichnet ein düsteres Bild einer Welt, in der das Fundament des Völkerrecht s und die Prinzipien des Multilateralismus systematisch erodieren. Demnach agieren mächtige Staaten, transnationale Konzerne und zunehmend einflussreiche menschenrechtsfeindliche Bewegungen in einem Umfeld, das durch eine gefährliche Entgrenzung der Gewalt geprägt ist.

Die Verfasser des Berichts betonen eindringlich, dass die internationale Gemeinschaft an einem Scheideweg steht: Entweder gelingt eine Rückbesinnung auf universelle Werte, oder die Welt schlittert in ein Zeitalter der Straflosigkeit, in dem das Recht des Stärkeren die globale Ordnung dominiert und grundlegende Menschenrechte zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Besonders besorgniserregend ist laut Amnesty die dramatische Zunahme schwerster Völkerrechtsverbrechen, die in den vergangenen Monaten weltweit dokumentiert wurden. Staaten wie Russland im Kontext des Ukraine-Krieges, Israel im Gazastreifen, aber auch globale Akteure wie die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen dabei in der Kritik. Durch militärische Aggressionen, die fortwährende Versorgung mit Waffen oder die direkte logistische Unterstützung von Konfliktparteien tragen diese Akteure massiv zur weiteren Eskalation bei. Ob im Sudan, im Kongo oder bei der Unterdrückung der Zivilbevölkerung im Iran – die Muster der Gewalt gleichen sich. Überall dort, wo geopolitische Interessen über die humanitäre Verantwortung gestellt werden, entziehen sich die Verursacher ihrer Rechenschaftspflicht, was zu einer Zunahme von Vertreibung, Hunger und systematischer Unterdrückung führt. Der Bericht von Amnesty International fungiert somit als ein Weckruf, der vor den langfristigen Folgen einer schwindenden Solidarität warnt. Wenn Staaten, die einst als Hüter des Völkerrechts galten, nun selbst dessen Grundpfeiler untergraben, droht ein gefährlicher Dominoeffekt. Ungleichheit wird weltweit zementiert, da marginalisierte Gruppen am stärksten unter den Folgen dieser geopolitischen Machtspiele leiden. Die Organisation fordert daher ein sofortiges Umdenken und eine konsequente Stärkung internationaler Institutionen, die derzeit durch gezielte politische Manöver gelähmt werden. Es reicht nicht aus, punktuelle Kritik zu üben; notwendig sei ein geschlossenes Auftreten gegen diejenigen, die das Völkerrecht missachten, um die universellen Menschenrechte auch für künftige Generationen zu bewahren und den globalen Frieden langfristig abzusichern





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