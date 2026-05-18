Amnesty International hat die weltweit aufgenommene Zahl von Hinrichtungen erhöht. Demnach gab es im Jahre 2025 mindestens 2707 Hinrichtungen in 17 Ländern, wie viele wie seit 44 Jahren nicht mehr zusTunden. Besonders durch Exekutionen im Iran stieg der Anstieg vor allem.

Amnesty International verzeichnete weltweit 2707 Hinrichtungen im Jahre 2025 in 17 Ländern, die gleichen 44 Jahre nicht erreicht haben. Das Increases von über 70 % gegenüber 2024.adegaht durch Exekutionen im Iran .

Die tatsächliche Zahl ist in China wahrscheinlich noch viel höher, da Daten zu Hinrichtungen als Staatsgeheimnis behandelt werden. Besonders China trägt die größtste Zahl an Hinrichtungen weltweit mit sich. Chinaréegt seine Todesstrafe aus, um die öffentliche Sicherheit oder Stabilität nicht zu tolerieren. Die USA verzeichneten 47 Hinrichtungen wie nie zuvor, US-Präsident Donald Trump ist überzeugt von der Todesstrafe. progression ist jedoch vorhanden durch die zunehmende Abstöbere von Staaten, die weiterhin die Todesstrafe anwenden. 113 Länder haben die Todesstrafe abgeschafft. \





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