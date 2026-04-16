Ammoniak-Austritt bei Rapelli in Stabio: Evakuierungen und Gesundheitsbeschwerden nach Rohrbruch

Ein technischer Defekt bei Rapelli in Stabio führte zu einem Austritt von Ammoniak. Mitarbeiter und Anwohner wurden evakuiert, mehrere Personen klagten über gesundheitliche Probleme und mussten im Spital behandelt werden. Die Ursachenforschung läuft.

Ein besorgniserregender Vorfall hat am späten Donnerstagabend das Werk des bekannten Fleischwarenherstellers Rapelli im südtessinischen Stabio erschüttert und einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Nach einem Austritt von Ammoniak musste das Fabrikgebäude umgehend evakuiert werden, und das umliegende Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, um die Bevölkerung vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Mehrere Personen, sowohl Mitarbeiter des Unternehmens als auch potenziell betroffene Anwohner, klagten nach dem Ereignis über gesundheitliche Beschwerden, was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstrich. Die Kantonspolizei Tessin bestätigte kurz nach dem ersten Alarm, dass es gegen 21 Uhr zu einem Austritt von Ammoniak in einem Firmengebäude an der Via Laveggio gekommen sei. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt, konkret der Bruch eines Rohrs, die Freisetzung des giftigen Gases verursacht hat. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Lecks wurde die Evakuierung sämtlicher im Gebäude befindlichen Mitarbeiter eingeleitet. Diese Maßnahme war unerlässlich, um die Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten, da Ammoniak in höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich bis lebensgefährlich sein kann. Die örtlichen Behörden zeigten sich schnell handlungsfähig und nahmen umgehend Kontakt mit den betroffenen Personen auf, um sie über die Situation zu informieren und weitere Schritte einzuleiten. Die Warnung der Bevölkerung erfolgte präzise und effizient über die offizielle Notfall-App Alertswiss. Um 22.12 Uhr erhielten Anwohner eine Mitteilung: „Bei Rapelli ist Ammoniak ausgetreten. Schädliche Stoffe sind freigesetzt worden.“ Diese Warnung diente dazu, die Bevölkerung zu informieren und Verhaltensanweisungen zu geben. Die Behörden forderten die Anwohner nachdrücklich auf, Fenster und Türen ihrer Häuser geschlossen zu halten und jegliche Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, um das Eindringen des Gases in Innenräume zu verhindern. Diese proaktive Maßnahme war entscheidend, um eine weitere Ausbreitung der Gefahr zu minimieren und die Gesundheit der Menschen in der Umgebung zu schützen. Aus Gründen der Vorsicht wurden insgesamt rund 100 Personen evakuiert. Diese Evakuierungen betrafen nicht nur die Mitarbeiter des betroffenen Rapelli-Werks, sondern auch Personen aus angrenzenden Unternehmen, die potenziell in Gefahr geraten könnten. Alle evakuierten Personen wurden vor Ort von medizinischem Personal betreut und untersucht. Leider blieben die Auswirkungen nicht ohne Folgen: Fünf Personen zeigten nach ersten Berichten deutliche Vergiftungserscheinungen und mussten zur weiteren medizinischen Abklärung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies unterstreicht die Gefährlichkeit von Ammoniak und die Wichtigkeit der schnellen und entschlossenen Reaktion der Rettungsdienste. Die gute Nachricht war, dass der Alarm kurz nach 23 Uhr wieder aufgehoben werden konnte, was auf eine Stabilisierung der Situation und die Eindämmung des Austritts hindeutet. Die genauen Ursachen für den Rohrbruch werden nun von den zuständigen Behörden eingehend untersucht, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit in Industrieanlagen zu verbessern. Die schnelle Reaktion, die effektive Warnung der Bevölkerung und die medizinische Versorgung der Betroffenen waren entscheidende Faktoren, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Die Ermittlungen werden klären, ob menschliches Versagen, Materialermüdung oder andere Faktoren zu diesem Zwischenfall geführt haben und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen, um die betriebliche Sicherheit bei Rapelli und anderen vergleichbaren Unternehmen zu erhöhen. Die Auswirkungen auf die Produktion bei Rapelli und die genauen Schadenssummen sind derzeit noch nicht abschließend abzuschätzen, werden aber nach Abschluss der Untersuchungen zweifellos Gegenstand weiterer Berichterstattung sein. Die Bevölkerung im Tessin hofft nun auf eine schnelle Aufklärung und die Gewissheit, dass solche Vorfälle zukünftig vermieden werden können, um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller zu gewährleisten





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